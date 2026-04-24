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Γαλλικά ΜΜΕ: Νέο κεφάλαιο στη συμμαχία Ελλάδα - Γαλλία με φόντο άμυνα και γεωπολιτική
Ειδήσεις
16:17 - 24 Απρ 2026

Γαλλικά ΜΜΕ: Νέο κεφάλαιο στη συμμαχία Ελλάδα - Γαλλία με φόντο άμυνα και γεωπολιτική

Reporter.gr Newsroom
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Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν ως βασικό θέμα της επικείμενης συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, αλλά και η συνολική πορεία των διμερών σχέσεων, ενόψει της άφιξης του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα του τηλεοπτικού δικτύου TF1 με τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;», η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Όπως επισημαίνεται, αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επιβεβαίωση και ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων υπογραμμίζει ότι η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την κοινή τους προσήλωση στις ευρωπαϊκές αξίες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στενή συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η οικονομία και ο πολιτισμός. Επιπλέον, Παρίσι και Αθήνα φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν στην ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας του 2021, η οποία στο εξής θα ανανεώνεται αυτόματα.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη στοχεύει και στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη ναυτιλιακή ασφάλεια, με έμφαση στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωτοπόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και δημοσιεύματα άλλων γαλλικών μέσων, όπως του CNEWS και του Le Télégramme, τα οποία εστιάζουν στη σημασία της επίσκεψης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τέλος, ο ραδιοφωνικός σταθμός Europe 1 επισημαίνει ότι, πέραν των πολιτικών και στρατηγικών θεμάτων, στις συνομιλίες αναμένεται να συζητηθεί και η πιθανή συνεργασία με την Naval Group, η οποία διεκδικεί συμβόλαιο για την προμήθεια τεσσάρων υποβρυχίων τύπου Barracuda στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

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