ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύνοδος Κορυφής: Πίεση από Ιταλία και Ισπανία για πιο τολμηρά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση
Ειδήσεις
16:21 - 24 Απρ 2026

Σύνοδος Κορυφής: Πίεση από Ιταλία και Ισπανία για πιο τολμηρά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στην Κύπρο έλαβαν μια σαφή προειδοποίηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα έχει διαρκείς επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν σύντομα.      

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, με τη συμμετοχή και ηγετών από την περιοχή του Κόλπου στη σημερινή συνάντηση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη ενεργειακή πίεση κυριαρχούν στην ατζέντα της Συνόδου. Αρκετές χώρες εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το ενεργειακό πακέτο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη (22/4), ζητώντας από τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν σε πιο αποφασιστικές ενέργειες.

«Η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει πολύ μεγαλύτερο θάρρος», δήλωσε από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατά την άφιξή της χθες. Αν και χαιρέτισε τις προτάσεις - οι οποίες περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων στην ενέργεια και βελτιστοποίηση της διανομής των καυσίμων των αεροσκαφών - τόνισε ότι «δεν αποτελούν επαρκές βήμα προόδου».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, καθώς και για την παράταση του προγράμματος Next Generation της περιόδου της πανδημίας Covid κατά τουλάχιστον έξι μήνες, συνδέοντάς το με την ηλεκτροκίνηση και τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια.

«Αυτό είναι που θα μας κάνει πιο ανθεκτικούς», υπογράμμισε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συντάχθηκε επίσης με την Ιταλία στο αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες της ΕΕ για το χρέος και τα ελλείμματα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ενεργειακή κρίση, επισημαίνοντας την ανάγκη να ξεκινήσει συζήτηση για «πιο ευέλικτους δημοσιονομικούς κανόνες όσον αφορά τις επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση και την ηλεκτροκίνηση».

Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών ενέργειας, η ΕΕ έχει προειδοποιήσει ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης και θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έχουν λάβει εντολή να παρουσιάσουν νέες προτάσεις για την ενέργεια στις δύο προγραμματισμένες συνεδριάσεις τους το Μάιο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάνω από 400.000 αιτήσεις για τα εισιτήρια του Final 4 της Euroleague
Magazino

Πάνω από 400.000 αιτήσεις για τα εισιτήρια του Final 4 της Euroleague

Μόσχα: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Ανησυχία για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Ιαπωνίας
Ειδήσεις

Μόσχα: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Ανησυχία για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Ιαπωνίας

Πλεύρης: Στόχος να μην επαναληφθούν οι συνθήκες του 2015 στο μεταναστευτικό
Πολιτική

Πλεύρης: Στόχος να μην επαναληφθούν οι συνθήκες του 2015 στο μεταναστευτικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν
Εμπορεύματα

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος
Ειδήσεις

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

Ναυτιλία
30/07/2026 - 17:14

Seanergy: Ρεκόρ κερδών με $26,2 εκατ. στο β’ τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 16:57

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:43

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Ειδήσεις
30/07/2026 - 16:34

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ