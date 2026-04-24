Σύνοδος Κορυφής: Πίεση από Ιταλία και Ισπανία για πιο τολμηρά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στην Κύπρο έλαβαν μια σαφή προειδοποίηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα έχει διαρκείς επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν σύντομα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, με τη συμμετοχή και ηγετών από την περιοχή του Κόλπου στη σημερινή συνάντηση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη ενεργειακή πίεση κυριαρχούν στην ατζέντα της Συνόδου. Αρκετές χώρες εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το ενεργειακό πακέτο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη (22/4), ζητώντας από τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν σε πιο αποφασιστικές ενέργειες.

«Η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει πολύ μεγαλύτερο θάρρος», δήλωσε από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατά την άφιξή της χθες. Αν και χαιρέτισε τις προτάσεις - οι οποίες περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων στην ενέργεια και βελτιστοποίηση της διανομής των καυσίμων των αεροσκαφών - τόνισε ότι «δεν αποτελούν επαρκές βήμα προόδου».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, καθώς και για την παράταση του προγράμματος Next Generation της περιόδου της πανδημίας Covid κατά τουλάχιστον έξι μήνες, συνδέοντάς το με την ηλεκτροκίνηση και τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια.

«Αυτό είναι που θα μας κάνει πιο ανθεκτικούς», υπογράμμισε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συντάχθηκε επίσης με την Ιταλία στο αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες της ΕΕ για το χρέος και τα ελλείμματα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ενεργειακή κρίση, επισημαίνοντας την ανάγκη να ξεκινήσει συζήτηση για «πιο ευέλικτους δημοσιονομικούς κανόνες όσον αφορά τις επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση και την ηλεκτροκίνηση».

Επισημαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών ενέργειας, η ΕΕ έχει προειδοποιήσει ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης και θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έχουν λάβει εντολή να παρουσιάσουν νέες προτάσεις για την ενέργεια στις δύο προγραμματισμένες συνεδριάσεις τους το Μάιο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.