Fed: Στο αρχείο η έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ – Προχωρά η Γερουσία στον νέο επικεφαλής

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε ότι η έρευνα που είχε ξεκινήσει σε βάρος του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με πιθανή υπέρβαση κόστους στις εργασίες ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας, τίθεται στο αρχείο.

Όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, η απόφαση ελήφθη καθώς το ζήτημα έχει ήδη ανατεθεί στον γενικό επιθεωρητή της Fed για περαιτέρω διερεύνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισαγγελία αποφάσισε να διακόψει τη δική της διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι αίρει ένα σημαντικό πολιτικό και θεσμικό εμπόδιο για την επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ του υποψηφίου που έχει προτείνει ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαδοχή στην ηγεσία της Fed, του Κέβιν Γουόρς.

Σύμφωνα με το πολιτικό παρασκήνιο, ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Τομ Τίλις είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την υποψηφιότητα Γουόρς, δηλώνοντας ότι δεν θα την υποστήριζε όσο εκκρεμούσε η έρευνα σε βάρος του Πάουελ, την οποία θεωρούσε αβάσιμη.

Η Federal Reserve έχει ήδη δρομολογήσει εσωτερικό έλεγχο μέσω του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή (OIG), το οποίο υπάγεται στη διοικητική της δομή και είναι αρμόδιο για την εποπτεία της λειτουργίας της, μαζί με το Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (CFPB).

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται στα μέσα Μαΐου, ενώ εκτιμάται ότι η Γερουσία θα προχωρήσει πλέον ταχύτερα στη διαδικασία επικύρωσης του διαδόχου του.

Ο ίδιος αναμένεται να προεδρεύσει στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα, η οποία ενδέχεται να είναι και η τελευταία υπό την προεδρία του. Οι αγορές δεν αναμένουν άμεση μείωση επιτοκίων, τα οποία παραμένουν στο εύρος 3,5%–3,75%.