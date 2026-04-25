Σε ιστορικό υψηλό «εκτοξεύτηκαν» οι μετοχές της Nvidia - Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές της Nvidia έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή (24/4) για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, ωθώντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν δυναμικά στον κλάδο των chips τεχνητής νοημοσύνης ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από τους τεχνολογικούς «hyperscalers».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, η μετοχή σημείωσε άνοδο 4,3%, κλείνοντας στα 208,27 δολάρια. Η Nvidia έχει ενισχυθεί περισσότερο από 14 φορές από τα τέλη του 2022, χάρη στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της εταιρείας χρησιμοποιούνται από την Google, τη Microsoft, τη Meta και την Amazon, καθώς και από δημιουργούς μοντέλων όπως η OpenAI και η Anthropic.

Επισημαίνεται ότι η άνοδος της Παρασκευής πυροδοτήθηκε από τα καλύτερα των αναμενόμενων οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης η εταιρεία κατασκευής chips Intel, η οποία μέχρι πρόσφατα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της Intel εκτοξεύθηκαν κατά 24%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1987.

Η Advanced Micro Devices, ανταγωνίστρια της Nvidia και της Intel, κατέγραψε άνοδο 14%, ενώ η κατασκευάστρια chips για κινητές συσκευές Qualcomm ενισχύθηκε κατά 11%.

Οι επενδυτές είχαν προηγουμένως περιορίσει την έκθεσή τους σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονταν λόγω του πολέμου στο Ιράν και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα που ακολούθησαν. Ωστόσο, όπως τονίζεται το ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο επανέρχεται δυναμικά, με τη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να παραμένει ισχυρή.

Σε αυτό το φόντο, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πλέον άνοδο 15% μέσα στον Απρίλιο, οδεύοντας προς τον καλύτερο μήνα του από τον Απρίλιο του 2020.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι παρά την εντυπωσιακή της πορεία, η Nvidia αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Alphabet, ένας από τους βασικούς πελάτες της, ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέων chips που αναμένεται να ανταγωνιστούν τα προϊόντα της Nvidia όταν διατεθούν στους πελάτες cloud αργότερα μέσα στη χρονιά.