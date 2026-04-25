Λασίθι: Νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ - Για φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία μιλούν οι ειδικοί

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (25/4) τα ξημερώματα στις 04:47, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο, περίπου 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναφερόμενος στη μετασεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται μέχρι στιγμής με τον αναμενόμενο τρόπο για την περιοχή, αν και παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση.

Όπως εξήγησε, η ακολουθία χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό δονήσεων, μεταξύ των οποίων καταγράφονται και αρκετά ισχυροί μετασεισμοί. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη αποκλιμάκωση της δραστηριότητας, γεγονός που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

«Δεν διαπιστώνεται ακόμη μείωση της συχνότητας ή της έντασης των σεισμών, επομένως δεν μπορούμε να εμφανιστούμε καθησυχαστικοί αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια εικόνα είναι απολύτως φυσιολογική στα αρχικά στάδια μιας σεισμικής ακολουθίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενδέχεται να απαιτηθεί διάστημα ενός έως δύο ημερών ώστε να αρχίσει να διαφαίνεται σταδιακή ύφεση του φαινομένου.

Σε ό,τι αφορά τον κύριο σεισμό, ο κ. Καραστάθης υπογράμμισε ότι πρόκειται για γεγονός αναμενόμενο για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Όπως σημείωσε, σεισμοί αυτού του μεγέθους είναι συνηθισμένοι στη συγκεκριμένη ζώνη και δεν προκαλούν έκπληξη, ενώ από τη θέση εκδήλωσής του αναμενόταν η εμφάνιση σημαντικής μετασεισμικής δραστηριότητας, κάτι που επιβεβαιώνεται στην πράξη.

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Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Χουλιάρας ανέφερε επίσης στην ΕΡΤ ότι όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, ήταν ο κύριος. Όπως πρόσθεσε, οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν έως και τα 5 Ρίχτερ, με τη σεισμική δραστηριότητα να εμφανίζεται φυσιολογική για τα δεδομένα της περιοχής. Ωστόσο, επισήμανε ότι το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, καθώς πρόκειται για περιοχή με ιστορικό ισχυρών σεισμών.

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