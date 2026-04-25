ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λασίθι: Νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ - Για φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία μιλούν οι ειδικοί
Ειδήσεις
10:13 - 25 Απρ 2026

Λασίθι: Νέα δόνηση 4,3 Ρίχτερ - Για φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία μιλούν οι ειδικοί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (25/4) τα ξημερώματα στις 04:47, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο, περίπου 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.      

Αναφερόμενος στη μετασεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται μέχρι στιγμής με τον αναμενόμενο τρόπο για την περιοχή, αν και παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση.

Όπως εξήγησε, η ακολουθία χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό δονήσεων, μεταξύ των οποίων καταγράφονται και αρκετά ισχυροί μετασεισμοί. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη αποκλιμάκωση της δραστηριότητας, γεγονός που δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

«Δεν διαπιστώνεται ακόμη μείωση της συχνότητας ή της έντασης των σεισμών, επομένως δεν μπορούμε να εμφανιστούμε καθησυχαστικοί αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια εικόνα είναι απολύτως φυσιολογική στα αρχικά στάδια μιας σεισμικής ακολουθίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενδέχεται να απαιτηθεί διάστημα ενός έως δύο ημερών ώστε να αρχίσει να διαφαίνεται σταδιακή ύφεση του φαινομένου.

Σε ό,τι αφορά τον κύριο σεισμό, ο κ. Καραστάθης υπογράμμισε ότι πρόκειται για γεγονός αναμενόμενο για την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Όπως σημείωσε, σεισμοί αυτού του μεγέθους είναι συνηθισμένοι στη συγκεκριμένη ζώνη και δεν προκαλούν έκπληξη, ενώ από τη θέση εκδήλωσής του αναμενόταν η εμφάνιση σημαντικής μετασεισμικής δραστηριότητας, κάτι που επιβεβαιώνεται στην πράξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1zbq4qld49?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Χουλιάρας ανέφερε επίσης στην ΕΡΤ ότι όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε βορειοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, ήταν ο κύριος. Όπως πρόσθεσε, οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν έως και τα 5 Ρίχτερ, με τη σεισμική δραστηριότητα να εμφανίζεται φυσιολογική για τα δεδομένα της περιοχής. Ωστόσο, επισήμανε ότι το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, καθώς πρόκειται για περιοχή με ιστορικό ισχυρών σεισμών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di20fz14d47t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί τρομάζει (ακόμα και) τους ισχυρούς του πλανήτη το Mythos της Anthropic
Τεχνολογία

Γιατί τρομάζει (ακόμα και) τους ισχυρούς του πλανήτη το Mythos της Anthropic

Βανς ή Ρούμπιο το ’28; Τα δεδομένα στην κούρσα του διαδόχου του Τραμπ
Ειδήσεις

Βανς ή Ρούμπιο το ’28; Τα δεδομένα στην κούρσα του διαδόχου του Τραμπ

Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές στα πηγαδάκια των Δελφών
Πολιτική

Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές στα πηγαδάκια των Δελφών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα
Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο
Ειδήσεις

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού
Πολιτική

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Πολιτική
31/07/2026 - 10:27

Πιερρακάκης από τη Ρόδο: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 10:18

ΕΣΠ για θερινές εκπτώσεις: Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Φορολογία
31/07/2026 - 10:07

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αναλύσεις
31/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 09:54

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Ειδήσεις
31/07/2026 - 09:31

Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι

Φορολογία
31/07/2026 - 09:15

Φορολογικές υποχρεώσεις: Λήγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 09:07

ΤΙΤΑΝ: Νέα αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026 – Το πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
31/07/2026 - 09:00

Το παρατηρητήριο του ΠΑΣΟΚ και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο των 100 ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:53

Το σχέδιο των $20 δισ. της FIFA που απειλεί να διαλύσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:33

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων - Η εικόνα στον Πειραιά

Ειδήσεις
31/07/2026 - 08:25

Η Χαμάς συμφώνησε σε ένα ευρύ σχέδιο αφοπλισμού, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Ακίνητα
31/07/2026 - 08:18

Ενοίκια: Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου – Οι κυρώσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 08:10

Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους €497 εκατ. στο εξάμηνο

Ανεμοδείκτης
31/07/2026 - 05:10

Η παράμετρος «Κασιδιάρης» προστίθεται στις εκκρεμότητες του φθινοπώρου

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 23:11

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:55

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

Magazino
30/07/2026 - 22:24

Γιατί οι δύσκολες συζητήσεις μας εξαντλούν συναισθηματικά – Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ