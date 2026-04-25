Μητσοτάκης - Μακρόν: Επεκτείνεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας με την υπογραφή εννέα συμφωνιών

Ως διαχρονικό Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο, αλλά και προσωπικό φίλο, χαρακτήρισε σήμερα (25/4) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τις κοινές δηλώσεις τους μετά την υπογραφή εννέα συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια κομβική στιγμή, η οποία επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή που έκαναν Ελλάδα και Γαλλία το 2021 να προχωρήσουν σε μια στενή στρατηγική συμμαχία.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για την εξέλιξη μιας σχέσης με ουσιαστικό περιεχόμενο και βαθιές ιστορικές ρίζες, που συνδέονται με τους δεσμούς των δύο εθνών.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια», υπογραμμίζοντας τον πρακτικό χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο χωρών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι με τη σημερινή διακήρυξη αποτυπώνεται το πλήρες εύρος της διμερούς συνεργασίας, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα και η Γαλλία επιθυμούν να πορευτούν μαζί στον δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, με στόχο την προοπτική και την ελπίδα για τις επόμενες γενιές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αυτονομία της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις ενός ασταθούς και μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως αξιόπιστος συνομιλητής στην περιοχή. Όπως είπε, η χώρα είχε διακριτική συμβολή στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ παράλληλα εκφράζει σταθερό ενδιαφέρον για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής και για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

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Θερμό το κλίμα στο Μαξίμου

Θερμό ήταν το κλίμα κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την υποδοχή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τις δηλώσεις και την ομιλία του Γάλλου προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο, επισημαίνοντας ότι «άγγιξαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων» και ανέδειξαν τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, τόνισε ότι η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας υπερβαίνει τις επιμέρους συμφωνίες, επαναβεβαιώνοντας ότι το «Ελλάς–Γαλλία, Συμμαχία» παραμένει σταθερή αρχή της διμερούς συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αθήνα μαζί με τη γαλλική αντιπροσωπεία. Υπογράμμισε ότι η φιλία των δύο κρατών έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε μια σύγχρονη και ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι από το 2021 Ελλάδα και Γαλλία έχουν αναπτύξει συστηματικά στενή συνεργασία, η οποία πλέον επεκτείνεται σε νέους τομείς όπως η ενέργεια, η οικονομία, ο πολιτισμός και η καινοτομία. Παράλληλα, επανέλαβε τις δεσμεύσεις που είχε διατυπώσει στην ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έγιναν λίγο πριν από την υπογραφή διμερών συμφωνιών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας και της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και συνεργασίας.

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Επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων»

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των δύο χωρών επισκέφτηκαν το πρωί του Σαββάτου τη φρεγάτα Κίμων, χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Αναλυτικά, το Γάλλο πρόεδρο υποδέχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπου η φρεγάτα βρίσκεται αγκυροβολημένη από την προηγούμενη ημέρα. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στο πολεμικό πλοίο, αφού προηγήθηκε επιθεώρηση στρατιωτικού αγήματος και η ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Την ίδια στιγμή, ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Rafale πραγματοποίησε πτήση πάνω από τον αττικό ουρανό, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση στην τελετή.

Μετά την επίσημη υποδοχή από τη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού, οι δύο ηγέτες κατευθύνονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της φρεγάτας, όπου πρόκειται να ενημερωθούν από τον κυβερνήτη για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου.

Στην επίσκεψη συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, οι υφυπουργοί Εξωτερικών, καθώς και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 11:00 έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν, οι οποίοι συνόδευσαν τους δύο ηγέτες κατά την επιβίβασή τους στη φρεγάτα.

Η επίσκεψη στη ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, η οποία είχε θεμελιωθεί το 2021.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών, η οποία περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη από όσες πρόκειται να υπογραφούν, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές δεσμεύσεις που είχε εκφράσει προφορικά ο κ. Μακρόν την προηγούμενη ημέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di21us57uqeh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}