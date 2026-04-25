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Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones - Ανησυχία για την ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη
Ειδήσεις
10:28 - 25 Απρ 2026

Ουκρανία: Μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones - Ανησυχία για την ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μαζικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, κάνοντας χρήση εκατοντάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.      

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκτοξεύθηκαν συνολικά 619 drones και 47 πύραυλοι, με κύριο στόχο τη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα φέρεται να απέκρουσε μεγάλο μέρος της επίθεσης, καταρρίπτοντας 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους, όπως γνωστοποιήθηκε μέσω Telegram.

Επισημαίνεται ότι η ένταση των ρωσικών επιθέσεων είχε συνέπειες και πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ρωσικού drone κατέπεσαν στη νοτιοανατολική πόλη Γαλάτσι, προκαλώντας υλικές ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε τμήμα κατοικίας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πρόκλησης υλικών ζημιών σε ρουμανικό έδαφος από τέτοιο περιστατικό, αν και στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα συντρίμμια drones.

Να σημειωθεί ότι η Ρουμανία, -μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, διαθέτει σύνορα περίπου 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Κατά καιρούς, ρωσικά drones έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, κυρίως στο πλαίσιο επιθέσεων κατά ουκρανικών λιμένων στον Δούναβη.

Έντονες αντιδράσεις και ανησυχία για την ασφάλεια

Σε αυτό το φόντο, μέσω ανακοίνωσής του, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε με έντονο τρόπο τις ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντάς τες σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως επισημάνθηκε, τέτοιου είδους περιστατικά αποκαλύπτουν «έλλειψη σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο» και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των πολιτών της Ρουμανίας, αλλά και τη συνολική ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Κινητοποίηση δυνάμεων του ΝΑΤΟ

Μετά την επίθεση, δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon, τα οποία συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή επιτήρησης του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, απογειώθηκαν για την παρακολούθηση της κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ετοιμότητας.

Ταυτόχρονα, οι αρχές απηύθυναν προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κομητείας Τούλτσεα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω αυξημένου κινδύνου από πιθανή πτώση συντριμμιών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η νέα αυτή εκτεταμένη επίθεση αναδεικνύει την περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, με τις συνέπειες να επεκτείνονται πλέον πέρα από τα ουκρανικά σύνορα και να εντείνουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.

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