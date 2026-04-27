Αποθεώνει τον Τραμπ η Λέβιτ: «Έτοιμος να ρισκάρει τη ζωή του» - Βαρύ κατηγορητήριο για Άλεν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ προχώρησε σε ένθερμη υπεράσπιση του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά του υπό συνθήκες κρίσης.

Όπως δήλωσε τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος «είναι ατρόμητος» και «δεν διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του», σχολιάζοντας το περιστατικό του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, όταν ένας 31χρονος επιχείρησε επίθεση. Η ίδια χαρακτήρισε «αξιοθαύμαστη» τη στάση του Τραμπ, τονίζοντας ότι διατήρησε την ψυχραιμία του «ενώ επικρατούσε χάος και ένας ακόμη άνθρωπος προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή».

Η κ. Λέβιτ επεσήμανε ότι πρόκειται για την τρίτη σοβαρή απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του προέδρου μέσα σε διάστημα δύο ετών, υποστηρίζοντας ότι «κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο επαναλαμβανόμενες απειλές κατά της ζωής του».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των μέτρων προστασίας, σημειώνοντας ότι «εφόσον απαιτηθούν προσαρμογές για την ασφάλεια του προέδρου, αυτές θα υλοποιηθούν», ενώ διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Λευκού Οίκου, τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας στη συγκεκριμένη εκδήλωση λειτούργησαν αποτελεσματικά.

Σε πολιτικό επίπεδο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κατηγόρησε επικριτές του προέδρου ότι με τη ρητορική τους «τροφοδοτούν τη βία», αναφερόμενη σε όσους, όπως είπε, «χαρακτηρίζουν ψευδώς τον Τραμπ ως φασίστα ή απειλή για τη δημοκρατία».

Ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να παραστεί στο δείπνο των ανταποκριτών που έχει επαναπρογραμματιστεί, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της νέας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια».

Τέλος, αναφερόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι πρόταση του Ιράν βρίσκεται υπό εξέταση από την αμερικανική πλευρά, παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις που έχουν διατυπωθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ και οπλοκατοχή κατηγορείται και επίσημα ο Κόουλ Τόμας Άλεν

Σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών και πλέον αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του περιστατικού, πριν ακινητοποιηθεί σχεδόν άμεσα από τις αρχές ασφαλείας. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε επιτόπου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο Άλεν φορούσε μπλε στολή κράτησης και συνοδευόταν από στελέχη του FBI. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, δεν τοποθετήθηκε επί των κατηγοριών, ωστόσο ανέφερε ότι προτίθεται να απαντήσει με ειλικρίνεια σε ερωτήσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη των υπολογιστών.

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινές που μπορεί να φτάσουν έως και ισόβια κάθειρξη, λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας για προσωρινή κράτησή του, κρίνοντας ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή μέχρι νεωτέρας. Παράλληλα, έχει οριστεί νέα ακρόαση για την Πέμπτη, όπου θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συνέχισης της προφυλάκισής του.

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