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ΟΗΕ: Η Ελλάδα και άλλες 90 χώρες ζητούν άμεση αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ
Ειδήσεις
23:45 - 27 Απρ 2026

ΟΗΕ: Η Ελλάδα και άλλες 90 χώρες ζητούν άμεση αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες από 90 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συνυπέγραψαν κοινή δήλωση στον ΟΗΕ με αντικείμενο τη θαλάσσια ασφάλεια, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, υπό το βάρος των πρόσφατων εντάσεων στην περιοχή.

Τη δήλωση εκφώνησε στην έδρα του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ αλ Ζαγιάνι, ο οποίος επισήμανε ότι η διεθνής κοινότητα συνεδριάζει «σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας». Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στο Ορμούζ καταδεικνύουν τους σοβαρούς κινδύνους από πιθανές διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς, με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια της περιοχής.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γειτονικών κρατών και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, τόνισαν ότι τυχόν κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ ή παρεμπόδιση της διέλευσης εμπορικών πλοίων συνιστά απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την οποία οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν θεμέλιο της παγκόσμιας σταθερότητας και ευημερίας. Στο ίδιο πλαίσιο, απορρίφθηκαν πρακτικές που θα μπορούσαν να περιορίσουν παράνομα τη διέλευση πλοίων ή να επιβάλουν οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια, με την επισήμανση ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας.

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι οι εξελίξεις στην περιοχή ήδη επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία, αυξάνουν το κόστος μεταφορών και προκαλούν πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας εξέφρασε τη στήριξη των χωρών προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), σημειώνοντας ότι η διεθνής συνεργασία είναι κρίσιμη ώστε η ναυσιπλοΐα να αποκατασταθεί πλήρως όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Κλείνοντας, η πρωτοβουλία παραμένει ανοικτή για νέες προσχωρήσεις από κράτη-μέλη του ΟΗΕ, ενώ αναμένεται ευρύτερη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη σταθερότητα στην περιοχή.

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