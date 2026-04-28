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Γερμανία: Προϋπολογισμός-ρεκόρ €196,5 δισ., αύξηση δανεισμού και εκτόξευση στρατιωτικών δαπανών έως το 2030
Ειδήσεις
17:10 - 28 Απρ 2026

Γερμανία: Προϋπολογισμός-ρεκόρ €196,5 δισ., αύξηση δανεισμού και εκτόξευση στρατιωτικών δαπανών έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 που προβλέπει σημαντική αύξηση του κρατικού δανεισμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 196,5 δισ. ευρώ, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τόσο τις υποδομές όσο και τις αμυντικές της δυνατότητες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το ποσό αυτό είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τον δανεισμό του 2024, ο οποίος είχε διαμορφωθεί στα 50 δισ. ευρώ υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, καταδεικνύοντας τη σημαντική μεταβολή στη δημοσιονομική στρατηγική της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αμυντικές δαπάνες, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν στα 105,8 δισ. ευρώ το 2027, από 82,7 δισ. ευρώ το 2026 στον βασικό προϋπολογισμό.

Όταν συνυπολογιστούν τα κονδύλια από το ειδικό αμυντικό ταμείο καθώς και η χρηματοδότηση προς την Ουκρανία, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 144,9 δισ. ευρώ το 2027.

Η ανοδική πορεία των δαπανών αναμένεται να συνεχιστεί, με τον σχεδιασμό να προβλέπει αύξηση στα 179,9 δισ. ευρώ έως το 2030.

Σε ποσοστιαία βάση, οι αμυντικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 3,1% του ΑΕΠ το 2027 και στο 3,7% έως το 2030, ξεπερνώντας σημαντικά τα σημερινά επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει σε στόχο δαπανών 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Παράλληλα, η Γερμανία σχεδιάζει να συνεχίσει την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, με 11,6 δισ. ευρώ το 2027 και με ετήσια ενίσχυση 8,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028–2030.

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