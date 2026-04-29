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WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν
Ειδήσεις
08:47 - 29 Απρ 2026

WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει δώσει οδηγίες στους στενούς συνεργάτες του να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.  

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, σε πρόσφατες συσκέψεις ο Τραμπ φέρεται να προτίμησε τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, επιδιώκοντας να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, μέσω ελέγχων και περιορισμών στη ναυσιπλοΐα από και προς τα λιμάνια της χώρας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πιο ριψοκίνδυνες άλλες επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι — όπως η επανεκκίνηση αεροπορικών επιθέσεων ή η πλήρης αποχώρηση από τη σύγκρουση — συγκριτικά με τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τόσο με το Πακιστάν όσο και με το Ιράν και, παρά τη δυσαρέσκειά του για προηγούμενη ιρανική πρόταση, έχει ζητήσει την κατάθεση νέου, πιο ολοκληρωμένου σχεδίου.

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, η αναθεωρημένη πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί από την Τεχεράνη στο Ισλαμαμπάντ την Τετάρτη (29/04), περιλαμβάνοντας συνολική προσέγγιση για τα ανοιχτά ζητήματα, πριν αποσταλεί στην Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, οι χώρες του Κόλπου καταδίκασαν τις ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τες παράνομες, μετά τις κινήσεις περιορισμού της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Η αντίδραση αυτή εκφράστηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης του Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία, υπό την προεδρία του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ηγέτες ζήτησαν από το Ιράν να επαναφέρει την ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας, με κοινές υποδομές και ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για βαλλιστικούς πυραύλους.

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