Γερμανία: Η πίεση στην αγορά εργασίας οδηγεί σε σχέδια περικοπής προσωπικού

Με την αγορά εργασίας στη Γερμανία να πιέζεται, τα σχέδια για μείωση προσωπικού στις επιχειρήσεις έχουν ενταθεί περαιτέρω.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης απασχόλησης του ifo υποχώρησε στις 91,3 μονάδες τον Απρίλιο, από 93,4 μονάδες τον Μάρτιο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα μεταφέρεται στον προγραμματισμό προσωπικού των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Δημιουργούνται λιγότερες θέσεις εργασίας απ’ όσες καταργούνται», σημείωσε ακόμη.

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας της βιομηχανίας παραμένει, επίσης, πιεσμένη. Ο δείκτης έχει επιδεινωθεί, με σχεδόν κανέναν κλάδο να μην μένει ανεπηρέαστος από τις περικοπές προσωπικού. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Στις υπηρεσίες, ο δείκτης έχει υποχωρήσει σημαντικά και βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού. Στον τομέα των μεταφορών, το αυξημένο κόστος πλέον αποτυπώνεται και στον σχεδιασμό προσωπικού, ενώ και ο τουριστικός κλάδος επηρεάζεται από απολύσεις.

«Μια διαρκής αποκλιμάκωση της έντασης στην αγορά εργασίας μπορεί να αναμένεται μόνο όταν μειωθεί σημαντικά η αβεβαιότητα», ανέφερε ο Wohlrabe.