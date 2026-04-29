ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Πρωτοφανής εξέλιξη για την ελευθεροτυπία - Ο Τραμπ ζητά την επανεξέταση της αδειοδότησης του ABC
Ειδήσεις
13:41 - 29 Απρ 2026

ΗΠΑ: Πρωτοφανής εξέλιξη για την ελευθεροτυπία - Ο Τραμπ ζητά την επανεξέταση της αδειοδότησης του ABC

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC - το αντίστοιχο ΕΡΣ) αναμένεται να διατάξει την πρόωρη επανεξέταση οκτώ σταθμών του δικτύου ABC, που ανήκουν στη Disney, ήδη από την Τρίτη, σε μια δραματική κλιμάκωση της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης Τραμπ με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters.

Οι έλεγχοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη FCC να ζητήσει την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των σταθμών, έρχονται μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ να απολυθεί ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με αυτή, υποστήριξε η πηγή. Η FCC δεν έχει ανακαλέσει άδεια τηλεοπτικού σταθμού εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Θεωρητικά η FCC είναι μια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ. Η FCC δεν ανήκει σε κάποιο υπουργείο (όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης). Λογοδοτεί απευθείας στο Κογκρέσο. Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί θεωρητικά να της δίνει άμεσες διαταγές για το πώς θα ρυθμίσει την αγορά, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ διορίζει τους πέντε Επιτρόπους της FCC και επιλέγει ποιος θα είναι ο πρόεδρος (chair). Με τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία (3-2) που έχει διαμορφωθεί το 2026, η FCC ακολουθεί πιστά την ατζέντα του Λευκού Οίκου.

O Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η FCC θα μπορούσε να εξετάσει τις άδειες λειτουργίας των δικτύων που θεωρεί «μεροληπτικά». Αν και αυτό είναι νομικά δύσκολο, η επιρροή της κυβέρνησης στην Επιτροπή καθιστά την απειλή σοβαρή.

Με έναν... «χρησμό» σχολίασε ο πρόεδρος της Disney τη διαμάχη του προέδρου Τραμπ με τον δημοφιλή παρουσιαστή.

«Είναι δουλειά του νέου διευθύνοντος συμβούλου της Walt Disney, Τζος Ντ'Αμάρο, και της ομάδας του να αποφασίσουν την αντίδραση της ομάδας στη διαμάχη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC» δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Disney, Τζέιμς Γκόρμαν, πετώντας κατά τα φαινόμενα «το μπαλάκι» στον Αμάρο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στις $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 11:50

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Ναυτιλία
04/08/2026 - 11:40

Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ανεμοδείκτης
04/08/2026 - 11:40

Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Ακίνητα
04/08/2026 - 11:35

ΠΟΜΙΔΑ: Λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:35

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:33

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Πολιτική
04/08/2026 - 11:12

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Οικονομία
04/08/2026 - 11:10

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Φορολογία
04/08/2026 - 11:06

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Πώς μπορούν να μειωθούν οι φόροι χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 10:57

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
04/08/2026 - 10:52

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 10:37

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 10:19

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Πολιτική
04/08/2026 - 10:10

Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 10:00

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ