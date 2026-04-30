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ΗΠΑ: Εξετάζουν παράταση του ναυτικού αποκλεισμού - Με αντίποινα απαντά το Ιράν
Ειδήσεις
17:10 - 30 Απρ 2026

ΗΠΑ: Εξετάζουν παράταση του ναυτικού αποκλεισμού - Με αντίποινα απαντά το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, να δηλώνει ότι «ένα νέο κεφάλαιο» ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, κάνοντας λόγο για «επαίσχυντη αποτυχία» των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, σε μήνυμά του με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη συνδέεται με τους γειτονικούς λαούς της περιοχής μέσω μιας «κοινής μοίρας», προειδοποιώντας παράλληλα πως «ξένες δυνάμεις που προκαλούν βλάβη» δεν έχουν θέση στον Κόλπο.

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σενάρια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά και τρόπους επαναλειτουργίας της κρίσιμης ναυτιλιακής αρτηρίας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, θεωρώντας ότι η πίεση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία απορρίπτει τις αμερικανικές κινήσεις ως παράνομες, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε παράταση του αποκλεισμού και προειδοποιώντας με αντίποινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη (30/4), με τον διοικητή της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα μπορούσε να είναι είτε η άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις είτε η επιβολή ενός τελικού πλήγματος στο Ιράν πριν από την ολοκλήρωση της σύγκρουσης.

Σε διπλωματικό επίπεδο, το Πακιστάν ενδέχεται να παραλάβει έως την Παρασκευή μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση από το Ιράν, σύμφωνα με πηγές.

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