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Νάγκελ (ΕΚΤ): Βλέπει αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν βελτιωθεί η εικόνα για τον πληθωρισμό
Ειδήσεις
13:10 - 01 Μάι 2026

Νάγκελ (ΕΚΤ): Βλέπει αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν βελτιωθεί η εικόνα για τον πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων τον Ιούνιο, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στις οικονομικές προοπτικές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

Σε τοποθέτησή του την Παρασκευή (1/5), ο Νάγκελ ανέφερε ότι η τρέχουσα εικόνα της οικονομίας είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να καταστήσει αναγκαία μια προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει βελτίωση.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με την πρόεδρο της τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών στην επόμενη συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, στο εσωτερικό της ΕΚΤ εξετάζεται το σενάριο αύξησης επιτοκίων, εκτός αν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και πρόοδος στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Νάγκελ υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα υιοθετεί στάση αναμονής, προκειμένου να αποκτήσει πιο καθαρή εικόνα για την πορεία της οικονομίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ΕΚΤ παραμένει έτοιμη να παρέμβει εάν απειληθεί η σταθερότητα των τιμών.

Κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα επανεξετάσουν τα σενάρια ανάπτυξης και πληθωρισμού, σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για τρίτο μήνα χωρίς προοπτική άμεσης λήξης.

Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης σημείωσε επίσης ότι ακόμη και το βασικό σενάριο της ΕΚΤ ενσωματώνει ήδη την πιθανότητα αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια εφησυχασμού.

Παράλληλα, άλλοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εξέφρασαν παρόμοιες ή διαφορετικές εκτιμήσεις: ο Εσθονός τραπεζίτης Μάντις Μούλερ προειδοποίησε ότι δεν αποκλείεται νέα αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον, αν και δεν θα συμμετάσχει στη σχετική απόφαση λόγω λήξης της θητείας του πριν από τη συνεδρίαση.

Αντίθετα, πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Αυστριακός αξιωματούχος Μάρτιν Κόχερ, ο οποίος τόνισε ότι η πρόσφατη απόφαση διατήρησης των επιτοκίων δίνει χρόνο αξιολόγησης των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προς το παρόν τα διαθέσιμα στοιχεία εξακολουθούν να συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, ωστόσο η εικόνα για τον πληθωρισμό εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης, κάτι που παρακολουθείται στενά από τη νομισματική αρχή.

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