Τραμπ: Εξετάζει νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο (2/5) ότι εξετάζει μια νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. «Θα σας ενημερώσω αργότερα σχετικά», είπε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, προσθέτοντας ότι «θα μου δώσουν τώρα την ακριβή διατύπωση».

Πιο αναλυτικά, δύο ημιεπίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, -τα Tasnim και Fars-, που θεωρείται ότι βρίσκονται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφεραν ότι το Ιράν έχει αποστείλει μια πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ως απάντηση σε αμερικανική πρόταση εννέα σημείων.

Σύμφωνα με το POLITICO, ο Τραμπ απέρριψε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μια προηγούμενη ιρανική πρόταση. Ωστόσο, οι συνομιλίες συνεχίζονται και η εκεχειρία τριών εβδομάδων φαίνεται να τηρείται. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης προτείνει ένα νέο σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου.

Προειδοποίηση των ΗΠΑ προς ναυτιλιακές εταιρείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν καταβάλουν χρήματα στο Ιράν για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας την πίεση στη διαμάχη για τον έλεγχό τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα στενά επιτιθέμενο και απειλώντας πλοία μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, η Τεχεράνη προσέφερε σε ορισμένα πλοία ασφαλή διέλευση μέσω διαδρομών κοντά στις ακτές της, επιβάλλοντας κατά περίπτωση τέλη.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την Παρασκευή όχι μόνο για πληρωμές σε μετρητά, αλλά και για «ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμψηφισμούς, άτυπες ανταλλαγές ή άλλες πληρωμές σε είδος», συμπεριλαμβανομένων δωρεών ή πληρωμών σε ιρανικές πρεσβείες.

Υπενθυμίζεται εδώ επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν απαντήσει με ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις 13 Απριλίου, στερώντας από την Τεχεράνη έσοδα από το πετρέλαιο που είναι κρίσιμα για την ήδη πιεσμένη οικονομία της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 48 εμπορικά πλοία έχουν λάβει εντολή να επιστρέψουν.

Εκτελέσεις στο Ιράν για κατασκοπεία

Το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εκτέλεσε δια απαγχονισμού δύο άνδρες που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Ιράν έχει εκτελέσει περισσότερα από δώδεκα άτομα τις τελευταίες εβδομάδες για φερόμενες υποθέσεις κατασκοπείας και τρομοκρατίας. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι στη χώρα διεξάγονται συχνά δίκες κεκλεισμένων των θυρών, όπου οι κατηγορούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντικρούσουν τις κατηγορίες.

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