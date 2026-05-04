Παραμένει το μυστήριο για τα νέα αρχείο UFO παρά την… πρόγευση του Τραμπ

Σύμφωνα με το AP, ο Τραμπ άρχισε να καλλιεργεί το ενδιαφέρον για το εξωγήινο ζήτημα ήδη από τον Φεβρουάριο, δίνοντας εντολή σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία τους που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και UFO. Έκτοτε, έχει εντείνει την αγωνία με συνεχείς υπαινιγμούς για επικείμενη δημοσίευση εγγράφων που δεν είχαν ποτέ πριν δοθεί στη δημοσιότητα.

«Θα δημοσιοποιήσουμε πολλά πράγματα που δεν είχαμε αποκαλύψει μέχρι τώρα», δήλωσε την προηγούμενη Τετάρτη (29/4) σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο προς τιμήν αστροναυτών της NASA. «Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο».

Ο Τραμπ φαίνεται να απολαμβάνει την εικόνα του προέδρου που αποκαλύπτει μυστικά. Στην πρώτη εβδομάδα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, διέταξε τη δημοσιοποίηση αρχείων σχετικά με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις δεν πρόσφεραν κάτι ουσιαστικά νέο πέρα από όσα ήδη ήταν γνωστά.

Τότε είχε δηλώσει ότι «ο αμερικανικός λαός αξίζει διαφάνεια και αλήθεια». Τώρα, στρέφοντας το βλέμμα στον ουρανό, χρησιμοποιεί παρόμοια ρητορική, υπονοώντας ότι ίσως δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα δεκαετιών. Σε ανάρτησή του τον Φεβρουάριο, κάλεσε για διαφάνεια σχετικά με «εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) και UFO».

«Οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα», είπε τον Απρίλιο σε εκδήλωση της Turning Point USA στο Φοίνιξ. «Έτσι θα μπορέσετε να δείτε αν αυτό το φαινόμενο είναι πραγματικό».

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Ακόμη και πριν από την οδηγία του Τραμπ, το Πεντάγωνο εργαζόταν επί χρόνια για την αποχαρακτηρισμό και δημοσιοποίηση αρχείων σχετικών με UFO, που πλέον αποκαλούνται συχνά «ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP).

Το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ειδικό γραφείο για τη διερεύνηση αυτών των φαινομένων και τη δημοσιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων. Στην πρώτη του έκθεση το 2024 καταγράφηκαν εκατοντάδες νέα περιστατικά, χωρίς όμως να βρεθεί καμία ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει ποτέ την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας. Μια δεύτερη έκθεση αναμένεται σύντομα.

Το γραφείο αυτό συνεργάζεται τώρα με τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση «πληροφοριών για UAP που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δημοσιότητας», σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Ωστόσο, ο πρώην επικεφαλής του γραφείου, φυσικός και πρώην αξιωματικός πληροφοριών Σον Κερκπάτρικ, εκτιμά ότι οι δηλώσεις Τραμπ είναι υπερβολικές και αποσπούν την προσοχή από άλλα ζητήματα. Όπως λέει, δεν υπάρχουν «βόμβες αποκαλύψεων» στα αρχεία.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει ότι θα υπάρξει κάποιο έγγραφο με φωτογραφίες ή συνεντεύξεις εξωγήινων», σημείωσε. «Αυτό απλώς δεν υπάρχει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά από τα βίντεο που κυκλοφορούν έχουν τελικά απλές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, οι θερμικές κάμερες του στρατού συχνά καταγράφουν κινητήρες αεροσκαφών με τρόπο που δημιουργεί παραπλανητικές εικόνες.

Πολιτική πίεση για περισσότερη διαφάνεια

Στο Κογκρέσο, μια ομάδα Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει ότι το Πεντάγωνο αποκρύπτει στοιχεία. Ειδική επιτροπή εξετάζει αναφορές για μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα οποία θεωρούνται πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Σε ακρόαση πέρυσι, στρατιωτικοί περιέγραψαν συναντήσεις με UAP. Σε μία περίπτωση, αξιωματικός του Ναυτικού δήλωσε ότι είδε αντικείμενο σε σχήμα «Tic Tac» να αναδύεται από τη θάλασσα και να απομακρύνεται με τεράστια ταχύτητα.

Η βουλευτής από τη Φλόριντα, Άννα Πολίνα Λούνα, που συμμετέχει στην επιτροπή, κατηγορεί το Πεντάγωνο για ανεπαρκή διαφάνεια και έχει ζητήσει την παράδοση δεκάδων βίντεο χωρίς αποτέλεσμα.

Μεικτές οι απόψεις ακόμη και στην κυβέρνηση

Ο ίδιος ο Τραμπ εμφανίζεται μάλλον επιφυλακτικός για την ύπαρξη εξωγήινων. «Ξέρω ότι αυτό το κοινό ενδιαφέρεται πολύ, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος», είπε στο Φοίνιξ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αντίθετα, δηλώνει «παθιασμένος» με το θέμα και έχει εκφράσει την πρόθεση να διερευνήσει την Περιοχή 51. Παράλληλα, έχει πει ότι ίσως πρόκειται όχι για εξωγήινους αλλά για πνευματικά φαινόμενα.

Μακρά ιστορία ενδιαφέροντος για τα UFO

Το ενδιαφέρον για UFO δεν είναι νέο. Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πρόσφατα ότι δεν έχει δει αποδείξεις, αλλά θεωρεί πιθανό να υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν. Ο Μπιλ Κλίντον είχε ζητήσει έρευνα για το περιστατικό του Ρόσγουελ, ενώ οι Τζίμι Κάρτερ και Ρόναλντ Ρίγκαν είχαν αναφέρει προσωπικές εμπειρίες θέασης UFO.

Η αμερικανική κυβέρνηση μελετά τέτοιες αναφορές από τη δεκαετία του 1940, εξετάζοντας αν πρόκειται για τεχνολογία άλλων χωρών ή κάτι πιο εξωτικό.

Στις διαδικτυακές κοινότητες, κάποιοι βλέπουν τις δηλώσεις Τραμπ ως θετική εξέλιξη, ενώ άλλοι παραμένουν δύσπιστοι. Όπως σημειώνει ο ιστορικός Γκρεγκ Εγκιγκιάν, «για πολλούς ένθερμους υποστηρικτές, καμία αποκάλυψη δεν θα είναι αρκετή — η απογοήτευση είναι σχεδόν δεδομένη».