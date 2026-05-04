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Πάνω από τα $113 «σκαρφαλώνει» το Brent με την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να απομακρύνεται
Εμπορεύματα
13:28 - 04 Μάι 2026

Πάνω από τα $113 «σκαρφαλώνει» το Brent με την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να απομακρύνεται

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν σημαντική άνοδο τη Δευτέρα (4/5), αντιστρέφοντας τις προηγούμενες απώλειες, με στήριξη από την απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα βοηθήσουν στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ.        

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 4,64% στα 113,27 δολάρια το βαρέλι, μετά από κλείσιμο με πτώση 2,23 δολαρίων την περασμένη Παρασκευή (1/5). Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 4,13% στα 106,18 δολάρια ανά βαρέλι, μετά από αντίστοιχη απώλεια 3,13 δολαρίων την Παρασκευή.

«Η πορεία των τιμών παραμένει μεροληπτικά ανοδική όσο οι ροές μέσω του Στενού παραμένουν περιορισμένες», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν προσπάθειες για να βοηθήσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, όμως οι τιμές παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόμενο ειρήνης και με τη ναυσιπλοΐα μέσω του στρατηγικής σημασίας υδάτινου περάσματος να εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, σε απάντηση, προειδοποίησαν τη Δευτέρα τις αμερικανικές δυνάμεις να μην εισέλθουν στο στενό, προσθέτοντας ότι θα «απαντήσουν σκληρά» σε οποιαδήποτε απειλή.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, με τις δύο πλευρές να αξιολογούν τις απαντήσεις η μία της άλλης. Ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη, αλλά το Ιράν επιθυμεί να αναβάλει τις πυρηνικές συνομιλίες για μετά τον πόλεμο και πρώτα να αρθούν οι αντίπαλοι αποκλεισμοί στη ναυσιπλοΐα του Κόλπου.

Παράλληλα, η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε τη Δευτέρα ότι ένα δεξαμενόπλοιο δήλωσε πως επλήγη από άγνωστα βλήματα ενώ διέπλεε κοντά στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί ως OPEC+, ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση.

Η αύξηση αντιστοιχεί σε εκείνη που είχε συμφωνηθεί για τον Μάιο, χωρίς το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα οποία αποχώρησαν από τον OPEC την 1η Μαΐου. Ωστόσο, τα επιπλέον βαρέλια αναμένεται να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό «στα χαρτιά» όσο ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει τις προμήθειες πετρελαίου του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ανοδικές τάσεις για το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία σημειώνοντας αύξηση 0,87% στα 46,16 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός καταγράφει απώλειες 1,85% στα 4.557.94 δολάρια η ουγγιά, ενώ σημαντικές απώλειες σημειώνει και το ασήμι κατά 3,65% στα 73,61 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός υποχωρεί 2,06% στα 5,8607 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο κερδίζει 0,21% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1695 δολάρια προς ευρώ, ενώ αυξημένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,34% με την ισοτιμία στα 1,3551 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς 0,12% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8643 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 13:42
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