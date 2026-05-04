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Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Εκτόξευση πωλήσεων αντλιών θερμότητας λόγω κόστους καυσίμων
Ειδήσεις
19:59 - 04 Μάι 2026

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Εκτόξευση πωλήσεων αντλιών θερμότητας λόγω κόστους καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή ανοδική πορεία κατέγραψαν οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με βασικό μοχλό την ενεργειακή ακρίβεια και το αυξημένο κόστος θέρμανσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της European Heat Pump Association και όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ζήτηση ενισχύθηκε σημαντικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Στη Γερμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ στη Γαλλία σημειώθηκε άνοδος 21%, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 300.000 μονάδες στο τρίμηνο, καθιστώντας τη γαλλική αγορά τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Αξιόλογη ανάπτυξη καταγράφηκε επίσης σε χώρες όπως η Πολωνία, η Φινλανδία και το Βέλγιο, με τη Φινλανδία να εμφανίζει εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 71% τον Μάρτιο.

Συνολικά, σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, η μέση άνοδος διαμορφώθηκε στο 16,5%, γεγονός που καταδεικνύει ότι το υψηλό κόστος των ορυκτών καυσίμων επιταχύνει τη στροφή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 21:10
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