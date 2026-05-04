Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Εκτόξευση πωλήσεων αντλιών θερμότητας λόγω κόστους καυσίμων

Σύμφωνα με στοιχεία της European Heat Pump Association και όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ζήτηση ενισχύθηκε σημαντικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Στη Γερμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34%, ενώ στη Γαλλία σημειώθηκε άνοδος 21%, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 300.000 μονάδες στο τρίμηνο, καθιστώντας τη γαλλική αγορά τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Αξιόλογη ανάπτυξη καταγράφηκε επίσης σε χώρες όπως η Πολωνία, η Φινλανδία και το Βέλγιο, με τη Φινλανδία να εμφανίζει εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 71% τον Μάρτιο.
Συνολικά, σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, η μέση άνοδος διαμορφώθηκε στο 16,5%, γεγονός που καταδεικνύει ότι το υψηλό κόστος των ορυκτών καυσίμων επιταχύνει τη στροφή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης.