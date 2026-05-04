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Μέση Ανατολή «στο κόκκινο»: Ο Τραμπ απειλεί με «εξαφάνιση» το Ιράν και αυτό επιτίθεται στα Εμιράτα
Ειδήσεις
21:57 - 04 Μάι 2026

Μέση Ανατολή «στο κόκκινο»: Ο Τραμπ απειλεί με «εξαφάνιση» το Ιράν και αυτό επιτίθεται στα Εμιράτα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε σήμερα 4/5 με σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά αμερικανικών πλοίων, η απάντηση θα είναι συντριπτική.

Ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν η Τεχεράνη πλήξει πλοία που συνοδεύονται από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, «θα εξαφανιστεί από προσώπου γης».

Παράλληλα, όμως, εκτίμησε ότι το Ιράν εμφανίζεται πιο διαλλακτικό στις διαπραγματεύσεις, ενώ εξήρε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ στην περιοχή, τονίζοντας ότι διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες και εξοπλισμό και είναι έτοιμες να τους χρησιμοποιήσουν εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε πρόσφατα περιστατικά στον Περσικό Κόλπο, καλώντας τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης πλοίων. Υποστήριξε επίσης ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη καταστρέψει επτά ιρανικά ταχύπλοα, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Επίθεση του Ιράν με drones από το Ιράν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τέσσερα ιρανικά drones κατευθύνθηκαν προς τη χώρα, εκ των οποίων τα τρία καταρρίφθηκαν, ενώ το τέταρτο κατέπεσε στη θάλασσα. Λίγο αργότερα, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, μετά από επίθεση με drone, με τρεις τραυματίες, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα είναι κρίσιμες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και συνδέονται με αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Στο Ντουμπάι ήχησαν επανειλημμένα σειρήνες συναγερμού, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους. Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων διευκρίνισε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν συνδέονται με την επιτυχή αναχαίτιση των εναέριων απειλών.

Όπως τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ στην ανακοίνωση του, διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα, δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εντός των επόμενων 24 ωρών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για ευρύτερη ανάφλεξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dia2gb8zeqe9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι εξελίξεις επηρεάζουν ήδη τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να ξεπερνά τα 113 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω φόβων για διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγο μετά την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία», που έχει στόχο την απομάκρυνση εμπορικών πλοίων τρίτων χωρών τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dia22jyxf2zd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 22:28
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