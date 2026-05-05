Γερμανία: Η έκπτωση στα καύσιμα μετακυλίεται μόνο εν μέρει στις τιμές των πρατηρίων

Η έκπτωση στα καύσιμα που θέσπισε η γερμανική κυβέρνηση και ισχύει από την 1η Μαΐου, μετακυλίεται μόνο εν μέρει στις τιμές των πρατηρίων. Αυτό προκύπτει από πρόσφατους υπολογισμούς του ifo Fuel Discount Tracker.

«Για το ντίζελ, τα πρατήρια έχουν μετακυλίσει κατά μέσο όρο 4 λεπτά του ευρώ από τη μείωση φόρου των 17 λεπτών ανά λίτρο κατά τις πρώτες τρεις ημέρες. Για τη βενζίνη σούπερ, η μετακύλιση ανήλθε κατά μέσο όρο στα 12 λεπτά από τη μείωση των 17 λεπτών», αναφέρει ο Florian Neumeier, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Δημόσιας Οικονομικής του ifo.

«Το χαμηλό ποσοστό μετακύλισης στο ντίζελ μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι η Γερμανία εισάγει ντίζελ. Τα καύσιμα που αγοράστηκαν το Σαββατοκύριακο πιθανότατα εξακολουθούσαν να υπόκεινται στον πλήρη φόρο».

«Παρότι η κυβέρνηση πέτυχε βραχυπρόθεσμα μια πιο ευνοϊκή τιμή βενζίνης στα πρατήρια, αυτό δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα», επισημαίνει ο Neumeier. Με δεδομένη την τρέχουσα έλλειψη προσφοράς, το μέτρο αυτό δεν συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ντίζελ και βενζίνης.

«Επιπλέον, η έκπτωση δεν είναι επαρκώς στοχευμένη, καθώς τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να δαπανούν περισσότερα για καύσιμα και επομένως ωφελούνται περισσότερο», σημειώνει ο ερευνητής του ifo David Gstrein.

«Στόχος μας με το Fuel Discount Tracker είναι να δημιουργήσουμε διαφάνεια και να ενημερώνουμε το κοινό για το κατά πόσο επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή η ελάφρυνση του οικονομικού βάρους των πολιτών», αναφέρει ο Gstrein, ο οποίος ανέπτυξε το εργαλείο μαζί με τους Christian Gréus, Florian Neumeier, Ramona Schmid και Stefan Smutny. Η εξέλιξη των τιμών τις επόμενες εβδομάδες θα δείξει αν οι εταιρείες πετρελαίου μετακυλίουν τη μείωση του φόρου στους καταναλωτές και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Να σημειωθεί ότι το Fuel Discount Tracker χρησιμοποιεί μια επιστημονική μεθοδολογία για να συγκρίνει τις τιμές καυσίμων στη Γερμανία με εκείνες στη Γαλλία πριν και μετά την 1η Μαΐου. Οι υπολογισμοί αυτοί δείχνουν αν και σε ποιο βαθμό η έκπτωση καυσίμων μεταφέρεται στους οδηγούς.

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται κάθε εργάσιμη ημέρα με βάση τις τιμές καυσίμων της προηγούμενης ημέρας. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να διαπιστώνει καθημερινά αν η έκπτωση καυσίμων έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Στην ιστοσελίδα παρέχονται επίσης πληροφορίες για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και για τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι επιστήμονες στην ανάλυσή τους.