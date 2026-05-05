Χέγκσεθ: Ξεχωριστή επιχείρηση το άνοιγμα του Ορμούζ από τον πόλεμο με το Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη (5/5) ότι η αμερικανική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «ξεχωριστή και διακριτή» από τον ευρύτερο πόλεμο με το Ιράν, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τον αρχικό της στόχο.

Παρά τις δηλώσεις, ούτε ο ίδιος ούτε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Dan Caine, έδωσαν σαφείς λεπτομέρειες για το πώς οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την προστασία των πλοίων που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μέσω του οποίου διακινείται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενέργειας. Ήδη, αμερικανικά εμπορικά πλοία και πολεμικά έχουν δεχθεί πυρά από ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες.

Η Τεχεράνη φαίνεται να διατηρεί την ικανότητα να απειλεί τη ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, έχοντας επιτεθεί επανειλημμένα σε εμπορικά πλοία και κατασχέσει δύο κοντέινερ. Σύμφωνα με τον Caine, τα περιστατικά αυτά παραμένουν «κάτω από το όριο» πλήρους επανέναρξης των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιο θα ήταν το σημείο κλιμάκωσης.

Η επιχείρηση στα Στενά, με την κωδική ονομασία “Επιχείρηση Ελευθερία”, χαρακτηρίζεται από τις ΗΠΑ ως αμυντική και προσωρινή, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου έχει επηρεαστεί, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απογοητευμένη από τη στάση των συμμάχων, καθώς ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία δηλώνουν ότι δεν θα εμπλακούν στρατιωτικά αν δεν τερματιστούν πλήρως οι εχθροπραξίες. Παρά τις πιέσεις, οι ΗΠΑ συνεχίζουν μονομερώς την επιχείρηση, ελπίζοντας σε μελλοντική διεθνή στήριξη.