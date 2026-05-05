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CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Ελευθερία» στο Ορμούζ - «Ομπρέλα ασφάλειας» για τη διεθνή ναυσιπλοΐα
Ειδήσεις
22:15 - 05 Μάι 2026

CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Ελευθερία» στο Ορμούζ - «Ομπρέλα ασφάλειας» για τη διεθνή ναυσιπλοΐα

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Στενό του Ορμούζ ενισχύεται, καθώς η CENTCOM επιβεβαίωσε την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία», με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως.

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «προσωρινή», επισημαίνοντας ότι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «ασφαλούς διαδρόμου» για τα εμπορικά πλοία, καθώς και μιας ευρύτερης «ομπρέλας ασφάλειας» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει ήδη τύχει θετικής ανταπόκρισης από τη ναυτιλιακή αγορά, με πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες να εμφανίζονται πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει η επιχείρηση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η εμπιστοσύνη των συγκεκριμένων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται χωρίς εμπόδια από το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας αυτής αρτηρίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τις περιφερειακές οικονομίες όσο και για τη διεθνή αγορά ενέργειας, δεδομένου ότι από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Η επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την αποτροπή περαιτέρω διαταραχών στη ναυσιπλοΐα και την ενίσχυση της σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωστρατηγικά περιοχή.

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