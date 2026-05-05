ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το νέο καθεστώς διέλευσης του Ιράν στο Ορμούζ: Ο διοικητικός έλεγχος και τα τέλη
Ειδήσεις
22:42 - 05 Μάι 2026

Το νέο καθεστώς διέλευσης του Ιράν στο Ορμούζ: Ο διοικητικός έλεγχος και τα τέλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ιράν προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση του καθεστώτος ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας την επιβολή νέων διαδικασιών ελέγχου και την καθιέρωση διοδίων για τα διερχόμενα πλοία, σε μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Tasnim News Agency, η Τεχεράνη προχώρησε στη σύσταση της νέας αρχής με την ονομασία Persian Gulf Strait Authority, η οποία θα έχει την ευθύνη εποπτείας και ρύθμισης της διέλευσης πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Με βάση το νέο πλαίσιο, τα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα υποχρεούνται να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία: να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή, να συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και να καταβάλλουν τέλη διέλευσης. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων θα λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια, η οποία θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηρότερης διαχείρισης της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των μέτρων ή την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

Την ίδια ώρα, το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις δηλώσεις των Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι θα υπάρξει «ισχυρή απάντηση» σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τεχεράνης. Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν ότι το μοναδικό ασφαλές πέρασμα είναι αυτό που έχει καθορίσει το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις προκαθορισμένες διαδρομές ενέχει σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ήδη αναπτύξει επιχείρηση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο. Το νέο καθεστώς που επιχειρεί να επιβάλει η Τεχεράνη ενδέχεται να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη διεθνή ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια.

{https://x.com/IranSpec/status/2051731920065851823}

CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Ελευθερία» στο Ορμούζ

Ταυτόχρονα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Στενό του Ορμούζ ενισχύεται, καθώς η CENTCOM επιβεβαίωσε την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία», με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως.

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «προσωρινή», επισημαίνοντας ότι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «ασφαλούς διαδρόμου» για τα εμπορικά πλοία, καθώς και μιας ευρύτερης «ομπρέλας ασφάλειας» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει ήδη τύχει θετικής ανταπόκρισης από τη ναυτιλιακή αγορά, με πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες να εμφανίζονται πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει η επιχείρηση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η εμπιστοσύνη των συγκεκριμένων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται χωρίς εμπόδια από το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας αυτής αρτηρίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τις περιφερειακές οικονομίες όσο και για τη διεθνή αγορά ενέργειας, δεδομένου ότι από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 23:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις
Ειδήσεις

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ
Ειδήσεις

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων
Ειδήσεις

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:24

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ