Το νέο καθεστώς διέλευσης του Ιράν στο Ορμούζ: Ο διοικητικός έλεγχος και τα τέλη

Το Ιράν προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση του καθεστώτος ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ανακοινώνοντας την επιβολή νέων διαδικασιών ελέγχου και την καθιέρωση διοδίων για τα διερχόμενα πλοία, σε μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη διεθνή ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Tasnim News Agency, η Τεχεράνη προχώρησε στη σύσταση της νέας αρχής με την ονομασία Persian Gulf Strait Authority, η οποία θα έχει την ευθύνη εποπτείας και ρύθμισης της διέλευσης πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Με βάση το νέο πλαίσιο, τα εμπορικά πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα υποχρεούνται να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία: να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή, να συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και να καταβάλλουν τέλη διέλευσης. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων θα λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια, η οποία θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηρότερης διαχείρισης της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των μέτρων ή την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

Την ίδια ώρα, το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις δηλώσεις των Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι θα υπάρξει «ισχυρή απάντηση» σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τεχεράνης. Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν ότι το μοναδικό ασφαλές πέρασμα είναι αυτό που έχει καθορίσει το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τις προκαθορισμένες διαδρομές ενέχει σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ήδη αναπτύξει επιχείρηση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο. Το νέο καθεστώς που επιχειρεί να επιβάλει η Τεχεράνη ενδέχεται να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη διεθνή ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια.

{https://x.com/IranSpec/status/2051731920065851823}

CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Ελευθερία» στο Ορμούζ

Ταυτόχρονα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Στενό του Ορμούζ ενισχύεται, καθώς η CENTCOM επιβεβαίωσε την έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία», με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως.

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «προσωρινή», επισημαίνοντας ότι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός «ασφαλούς διαδρόμου» για τα εμπορικά πλοία, καθώς και μιας ευρύτερης «ομπρέλας ασφάλειας» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει ήδη τύχει θετικής ανταπόκρισης από τη ναυτιλιακή αγορά, με πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες να εμφανίζονται πρόθυμοι να αξιοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει η επιχείρηση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς η εμπιστοσύνη των συγκεκριμένων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διέρχονται χωρίς εμπόδια από το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Η ομαλή λειτουργία της θαλάσσιας αυτής αρτηρίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τις περιφερειακές οικονομίες όσο και για τη διεθνή αγορά ενέργειας, δεδομένου ότι από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.