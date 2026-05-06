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Optima bank: «Χτίζει» το μέλλον με τρεις πυλώνες ανάπτυξης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:02 - 06 Μάι 2026

Optima bank: «Χτίζει» το μέλλον με τρεις πυλώνες ανάπτυξης

Γιώργος Αλεξάκης
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Τρεις βασικούς πυλώνες για την επόμενη φάση ανάπτυξης θέτει η Optima bank με βάση όσα καταγράφηκαν στη Γ.Σ. των μετόχων το ρπψί της Τρίτης 5 Μαΐου. Έτσι, η ανάπτυξη των υπηρεσιών bancassurance, η χρηματοδότηση έργων στον τομέα της άμυνας, η διεύρυνση της παρουσίας της στην επενδυτική τραπεζική - investment banking και στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας, αλλά και η ενίσχυση της παρουσίας σε δυναμικούς κλάδους, όπως η ναυτιλία είναι στους στόχους.

Τη στρατηγική αυτή παρουσίασαν ο πρόεδρος Γιώργος Τανισκίδης και ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Κυπαρίσσης κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη όσο και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων παράλληλα με τη διατήρηση της δυναμικής παρουσίας σε κλάδους που η τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία, όπως ο τουρισμός και η ενέργεια.

Ασφάλειες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, με προσανατολισμό κυρίως στους δανειακούς πελάτες. Η τράπεζα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της δραστηριότητας, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, βρίσκεται σε τροχιά συνεργασίας. με βάση πληροφορίες, με την Howden Agents, εταιρεία που δραστηριοποιείται ως μεσίτης ασφαλίσεων και παρέχει λύσεις bancassurance.

Στο μέτωπο των χρηματοδοτήσεων, η Optima bank στοχεύει ενεργά στον αμυντικό κλάδο, τον οποίο θεωρεί στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Ήδη συμμετέχει, σε συνεργασία με άλλες τράπεζες, σε έργα εταιρειών του χώρου, όπως η THEON, καθώς και μικρότερων επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες πιστωτικής επέκτασης, με τον κλάδο να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει δυναμική είσοδο στη ναυτιλία, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, οι οποίοι αντιστοιχούν έκαστος περίπου στο 11% του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η Euroxx

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης διαδραματίζει και η εξαγορά του 80% της Euroxx. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη δραστηριότητα στη διαχείριση περιουσίας και να διευρύνει την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές. Επιπλέον, προβλέπεται ενίσχυση των υπηρεσιών σε brokerage, investment banking και asset management. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται μέσα στους 3- 5 μήνες.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η Optima bank καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ το 2023, αυξήθηκαν σε 140 εκατ. ευρώ το 2024 και έφτασαν τα 170 εκατ. ευρώ το 2025, με εκτιμήσεις για υπέρβαση των 190 εκατ. ευρώ έως το 2026. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίδοση του 2025 επιτεύχθηκε σε περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων.

Αναφορικά με την πορεία των επιτοκίων, η διοίκηση εκτιμά πιθανές αυξήσεις συνολικού ύψους 0,5% εντός του έτους, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιτοκιακά έσοδα κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τονίζεται ότι τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Παρά τη μείωση των επιτοκίων το 2025, η τράπεζα πέτυχε αύξηση των σχετικών εσόδων κατά 11%.

Η χρήση του 2025 έκλεισε με ιδιαίτερα ισχυρά μεγέθη: καθαρά κέρδη 170 εκατ. ευρώ (+21%), απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 25,3% και δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 24,5%, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 6,3 δισ. ευρώ (+36%) και τα καθαρά δάνεια στα 5,1 δισ. ευρώ (+40%), υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι της αγοράς.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή για το 2025, συνολικού ύψους 50,9 εκατ. ευρώ, αυξημένου κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το ποσό αντιστοιχεί στο 30% των καθαρών κερδών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια των διεθνών συγκρούσεων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 09:27
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