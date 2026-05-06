ΔΑΑ: Τα 25 χρόνια λειτουργίας, οι διαδοχικές κρίσεις και οι νέες προκλήσεις

Στη δεύτερη 25ετία της λειτουργίας του εισέρχεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», έχοντας μπροστά του μια διπλή πρόκληση: να διατηρήσει τη δυναμική ανάπτυξης και ταυτόχρονα να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Αυτό αποτυπώθηκε και στο “25th Airline Marketing Workshop” με τίτλο «25 years routing for you», όπου διοίκηση και συνεργάτες προχώρησαν σε απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας και χαρτογράφησαν τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης τόνισε: Μάλιστα ο «Η ανάπτυξη ενός αεροδρομίου δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης προσπάθειας. Είναι το αποτέλεσμα σταθερών συνεργασιών, κοινής στρατηγικής και εμπιστοσύνης. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, οι αεροπορικές εταιρείες υπήρξαν σταθεροί συνοδοιπόροι μας — στις καλές χρονιές, στις δύσκολες περιόδους, στις στιγμές ανάκαμψης και στις νέες φάσεις ανάπτυξης. Το φετινό Workshop και τα βραβεία που απονέμουμε, είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο αεροδρόμιο και στις αεροπορικές εταιρείες και να αναγνωρίσουμε, όχι μόνο τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2025, αλλά και τη διάρκεια, τη σταθερότητα και τη συνέχεια αυτής της σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης».

Επτά κρίσεις σε μια πορεία

Όπως επεσήμανε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, από την έναρξη λειτουργίας του το 2001, το αεροδρόμιο ήρθε αντιμέτωπο με επτά μεγάλες κρίσεις που επηρέασαν καθοριστικά τη λειτουργία του.

Σε εθνικό επίπεδο, η δημοσιονομική κρίση της περιόδου 2010–2016 περιόρισε τη ζήτηση, ενώ η πανδημία της COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή κατάρρευση στις αερομεταφορές. Σε διεθνές επίπεδο, γεγονότα όπως οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η υγειονομική κρίση του SARS και η κατάρρευση της Lehman Brothers δοκίμασαν τις αντοχές του κλάδου.

Παρά τις προκλήσεις, το αεροδρόμιο κατάφερε να προσαρμοστεί, να αξιοποιήσει συνεργασίες και να ενισχύσει τη θέση του.

Οι πιο πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις — από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την ένταση στη Μέση Ανατολή — επιβεβαιώνουν ότι η αστάθεια αποτελεί πλέον δομικό χαρακτηριστικό του διεθνούς περιβάλλοντος. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, οι κρίσεις αυτές λειτούργησαν και ως καταλύτες μετασχηματισμού.

Ανάπτυξη παρά τις αναταράξεις

Παρά τις διαδοχικές κρίσεις, το «Ελ. Βενιζέλος» διατηρεί σταθερά αναπτυξιακή πορεία. Από το 2001 έως σήμερα έχει εξυπηρετήσει περίπου 440 εκατ. επιβάτες, ενώ το 2025 έκλεισε με 34 εκατ., υπερδιπλασιάζοντας τα μεγέθη της προηγούμενης δεκαετίας.

Από τα 12 εκατ. επιβατών των πρώτων ετών πλήρους λειτουργίας, το αεροδρόμιο εξελίχθηκε σε έναν δυναμικό διεθνή κόμβο, λειτουργώντας ως «γέφυρα» της Ελλάδας με τον κόσμο, στο πλαίσιο ενός επιτυχημένου μοντέλου σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εστίαση στη διεθνή αγορά

Η διεθνής επιβατική κίνηση αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το 2007, στην καλύτερη χρονιά της πρώτης δεκαετίας, οι ξένοι επισκέπτες ανήλθαν σε 3,48 εκατ. σε σύνολο 17 εκατ. επιβατών. Το 2019 έφτασαν τα 6,41 εκατ., ενώ το 2025 εκτινάχθηκαν στα 8,72 εκατ.

Συνολικά στην 25ετία, οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν τα 92 εκατ., με περισσότερους από 350 νέους προορισμούς και συνεργασίες (217 προορισμοί και 139 αεροπορικές εταιρείες).

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με την επιβατική κίνηση του πρώτου τριμήνου να φτάνει τα 6,28 εκατ., αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η ανάπτυξη παραμένει ισορροπημένη μεταξύ διεθνών και εσωτερικών πτήσεων.

Το δίκτυο έχει διευρυνθεί σημαντικά, από 121 προορισμούς το 2007 σε 174 το 2025, με ιδιαίτερη ενίσχυση σε αγορές υψηλής δυναμικής όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Ενδεικτική είναι και η έναρξη απευθείας σύνδεσης με την Ινδία.

Η αποτίμηση της διοίκησης

Ο CEO του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, συνόψισε τα βασικά συμπεράσματα, έκανε λόγο για «ένα μοναδικό μείγμα προκλήσεων και προσδοκιών», υπογραμμίζοντας την ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία και τον κρίσιμο ρόλο των συνεργασιών.

Παράλληλα, έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα τη βιωσιμότητα και τον στόχο για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα (net zero).

Νέες γεωενεργειακές προκλήσεις

Το περιβάλλον που διαμορφώνεται για τα επόμενα χρόνια είναι ακόμη πιο σύνθετο. Όπως ανέφερε η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Μαρίνα Ευθυμίου, οι κίνδυνοι είναι πλέον άμεσοι και πολυεπίπεδοι: γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακό κόστος, διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων και πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο.

Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση περιορισμών στη μετακίνηση (βίζες, ταξιδιωτικές πολιτικές) και η αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις δημιουργούν νέα δεδομένα, ενώ η ενεργειακή εξάρτηση δυσκολεύει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας αυξάνει το κόστος, δημιουργώντας μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικών στόχων.

Ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή

Η διαρκής προετοιμασία για διαφορετικά σενάρια αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Όπως τόνισε η κ. Ευθυμίου, «τα ρίσκα είναι εδώ για να μείνουν» και οι οργανισμοί που θα επιβιώσουν είναι εκείνοι που μπορούν να προσαρμόζονται δυναμικά.

Η διαφοροποίηση του δικτύου, η ευελιξία στη διαχείριση χωρητικότητας και η ανάπτυξη λιγότερο ευάλωτων δρομολογίων αποτελούν κρίσιμες στρατηγικές επιλογές.

Δυναμική εκκίνηση για το 2026

Το 2026 ξεκίνησε με θετικό πρόσημο, καθώς το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν σχεδόν 500.000 επιπλέον επιβάτες σε σχέση με πέρυσι. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η απευθείας σύνδεση με την Ινδία, η οποία ενισχύει περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του αεροδρομίου.

Οι βασικές διεθνείς αγορές

Στην κατάταξη των αγορών για το 2025, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία με 2,34 εκατ. επιβάτες, ακολουθούμενη από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημαντική άνοδο καταγράφουν επίσης η Γαλλία, η Κύπρος και οι ΗΠΑ.

Η ενίσχυση όλων των βασικών αγορών αποτυπώνει τη συνολική ανάπτυξη του αεροδρομίου και τη δυναμική του τουρισμού της Αθήνας.

Εξέλιξη δικτύου και στρατηγική

Το δίκτυο του ΔΑΑ έχει επεκταθεί από 121 προορισμούς σε 50 χώρες το 2007 σε 174 προορισμούς σε 55 χώρες το 2025. Παράλληλα, οι συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες παραμένουν σταθερά υψηλές.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα, ωστόσο η στρατηγική διαφοροποίησης είναι εμφανής, με σημαντική ενίσχυση συνδέσεων προς Βόρεια Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η ανάπτυξη των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων μετά το 2017 έχει ενισχύσει τον διεθνή χαρακτήρα του αεροδρομίου, με το ποσοστό διεθνών επιβατών να αυξάνεται από 64% το 2007 σε περίπου 72% το 2025.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Καθώς το «Ελ. Βενιζέλος» περνά στη δεύτερη 25ετία του, το βασικό στοίχημα παραμένει διττό: συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και αποτελεσματική διαχείριση της αβεβαιότητας.

Σε έναν κόσμο όπου οι κρίσεις αποτελούν πλέον κανόνα και όχι εξαίρεση, η μέχρι σήμερα διαδρομή του αποδεικνύει ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς ζητούμενο, αλλά θεμελιώδης προϋπόθεση επιτυχίας.

Το διαχρονικό «πέσε επτά φορές, σήκω οκτώ» βρίσκει στην περίπτωση του αεροδρομίου της Αθήνας μια από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές του.