ΗΠΑ: Ομοσπονδιακή αρχή μηνύει τους New York Times για διακρίσεις κατά λευκού εργαζομένου

Σύμφωνα με την προσφυγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, η εφημερίδα φέρεται να μην προχώρησε στην προαγωγή ενός έμπειρου εργαζομένου σε θέση αρχισυντάκτη στις αρχές του 2025, λόγω της φυλής και του φύλου του. Όπως αναφέρεται, στη θέση αυτή επιλέχθηκε τελικά γυναίκα μη λευκής καταγωγής, η οποία διέθετε λιγότερη επαγγελματική εμπειρία.

Η θέση των New York Times

Εκπρόσωπος των The New York Times απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «πολιτικά υποκινούμενους ισχυρισμούς».

«Οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγών μας βασίζονται αποκλειστικά στην αξιοκρατία και στην επιλογή των καλύτερων υποψηφίων παγκοσμίως. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας», δήλωσε η εφημερίδα.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει ή να καταργήσει εταιρικά προγράμματα DEI, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς επικριτές τους υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπονομεύουν την αξιοκρατία.

Το πολιτικό πλαίσιο

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τον τερματισμό ομοσπονδιακών προγραμμάτων DEI, ενώ η πρόεδρος της EEOC, Andrea Lucas, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οποιαδήποτε προτίμηση στις προσλήψεις ή στις προαγωγές με βάση τη φυλή, το φύλο ή την εθνική καταγωγή συνιστά παράνομη διάκριση.

Η ίδια έχει επίσης καλέσει δημόσια λευκούς άνδρες εργαζόμενους να καταγγέλλουν περιπτώσεις που θεωρούν ότι συνιστούν διάκριση εις βάρος τους.

Η υπόθεση του εργαζομένου

Σύμφωνα με την αγωγή, ο εργαζόμενος — έμπειρος συντάκτης με πολυετή εμπειρία στο ρεπορτάζ ακινήτων — αποκλείστηκε από τον τελικό γύρο συνεντεύξεων για τη θέση του deputy real-estate editor στις αρχές του 2025.

Η EEOC υποστηρίζει ότι κανένας από τους υποψηφίους που προχώρησαν στην τελική φάση δεν ήταν λευκός άνδρας και ότι τελικά επιλέχθηκε υποψήφια εκτός εταιρείας.

Μετά τον αποκλεισμό του, ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην αρμόδια επιτροπή.

Αιτήματα αποζημιώσεων

Η EEOC ζητά από το δικαστήριο την έκδοση μόνιμης απαγορευτικής εντολής κατά των The New York Times, την καταβολή αποζημίωσης προς τον εργαζόμενο, καθώς και την επιβολή τιμωρητικών αποζημιώσεων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά διαφορών μεταξύ της εφημερίδας και της κυβέρνησης Τραμπ. Τον περασμένο Δεκέμβριο, οι The New York Times είχαν προσφύγει νομικά κατά του Πενταγώνου και του Υπουργείου Άμυνας, αντιδρώντας σε περιορισμούς πρόσβασης δημοσιογράφων στο κτίριο του Πενταγώνου, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται συνταγματικά δικαιώματα και η ελευθερία του Τύπου.