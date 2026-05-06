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Τοπικές εκλογές στη Βρετανία – Η πρώτη μεγάλη «δοκιμασία» για τον Στάρμερ
Ειδήσεις
17:31 - 06 Μάι 2026

Τοπικές εκλογές στη Βρετανία – Η πρώτη μεγάλη «δοκιμασία» για τον Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται αύριο (Πέμπτη, 7/5) στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εκατομμύρια πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές που, αν και δεν αφορούν τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης, θεωρούνται καθοριστικός δείκτης πολιτικών τάσεων μετά την επικράτηση των Εργατικών το 2024.

Η διαδικασία καλύπτει μεγάλο μέρος της Αγγλίας, όπου οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν περισσότερους από 5.000 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δημάρχων σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήνονται επίσης σε Σκωτία και Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που προσδίδει στη διαδικασία χαρακτήρα «υπερεκλογών».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρώτη μεγάλη εκλογική δοκιμασία της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ μετά τη νίκη των Εργατικών το 2024 απέναντι στους Συντηρητικούς, οι οποίοι είχαν παραμείνει στην εξουσία για 14 χρόνια. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα ενδέχεται να υποστεί σημαντικές απώλειες, με εκτιμήσεις για απώλεια έως και 2.000 συμβούλων, αλλά και θέσεων σε περιοχές όπου παραδοσιακά κυριαρχούσε. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν πιθανές απώλειες σε εμβληματικούς δήμους του Λονδίνου, όπως το Ουέστμινστερ και το Λάμπεθ, γεγονός που θα μπορούσε να εντείνει την εσωκομματική πίεση προς την κυβέρνηση, αν και επίσημα κυβερνητικοί κύκλοι επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία των αποτελεσμάτων.

Απώλειες αναμένονται και για το Συντηρητικό Κόμμα υπό την Κέμι Μπάντενοχ, καθώς η παράταξη εξακολουθεί να αναζητά σταθερό προσανατολισμό μετά την ήττα του 2024. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα χάσει επίσης σημαντικό αριθμό εδρών, γεγονός που αντανακλά τη δυσκολία της να επανασυσπειρώσει τους ψηφοφόρους της.

Την ίδια στιγμή, μικρότερα κόμματα εμφανίζονται ενισχυμένα, εκμεταλλευόμενα τη δυσαρέσκεια απέναντι στους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ καταγράφει ανοδική πορεία, με ιδιαίτερη δυναμική στη βόρεια Αγγλία και σε αγροτικές περιοχές. Οι Πράσινοι αναμένεται να ενισχυθούν σε αστικά κέντρα και πανεπιστημιακές πόλεις, ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επιχειρούν να προσελκύσουν ψηφοφόρους που απομακρύνονται από τα παραδοσιακά κόμματα.

Συνολικά, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, όπου η επιρροή των δύο μεγάλων κομμάτων αμφισβητείται όλο και περισσότερο και η ψήφος διαμοιράζεται σε περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, οδηγώντας ακόμη και σε εκλογή συμβούλων με χαμηλότερα ποσοστά από τα συνηθισμένα.

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από τη συμμετοχή των ψηφοφόρων, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι υψηλότερη προσέλευση τείνει να ενισχύει τα παραδοσιακά κόμματα.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (8/5), με το πολιτικό σύστημα να προετοιμάζεται για μια διαδικασία που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες και να ανοίξει συζητήσεις ακόμη και για πιθανές αλλαγές ηγεσίας.

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