Reuters: Μάχη €1,9 δισ. για το ιταλικό ποδόσφαιρο – Η Sky στρέφεται κατά TIM και DAZN

Ο πάροχος συνδρομητικής τηλεόρασης Sky διεκδικεί αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τα 1,9 δισ. ευρώ (2,2 δισ. δολάρια) από την Telecom Italia (TIM) και την πλατφόρμα αθλητικής streaming DAZN, σύμφωνα με ανακοίνωση της TIM την Τετάρτη, η οποία επιβεβαιώνει προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters.

Η Sky υποστηρίζει στη δικαστική της προσφυγή ότι υπέστη οικονομικές ζημίες λόγω παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού, στο πλαίσιο συμφωνίας του 2021 μεταξύ TIM και DAZN για τη διανομή των αγώνων της Serie A, όπως αναφέρει η TIM σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν μαζί με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, η αγωγή κατατέθηκε σε δικαστήριο του Μιλάνου τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από απόφαση της ιταλικής αρχής ανταγωνισμού το 2023, η οποία έκρινε ότι η συμφωνία TIM–DAZN για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της περιόδου 2021–2024 περιόριζε τον ανταγωνισμό.

Η DAZN είχε εξασφαλίσει το 2021 τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώνων της Serie A στην Ιταλία για τρεις σεζόν, έναντι 2,5 δισ. ευρώ, και στη συνέχεια προχώρησε σε συνεργασία διανομής με την TIM.

Η Sky, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, υποστηρίζει ότι η συμφωνία είχε στόχο τον αποκλεισμό της από την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά αποζημίωση 1,1 δισ. ευρώ για διαφυγόντα κέρδη, όπως αναφέρει η TIM.

Το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί έως τα 1,9 δισ. ευρώ, αν προστεθούν 500 εκατ. ευρώ σε τόκους και έως 380 εκατ. ευρώ για ζημία που σχετίζεται με την απαξίωση του εμπορικού σήματος, σύμφωνα πάντα με την TIM. Η εκτίμηση των ζημιών βασίζεται σε εμπιστευτική τεχνική ανάλυση που είχε παραγγείλει η Sky.

Στα έγγραφα της TIM σημειώνεται επίσης ότι οποιαδήποτε πιθανή αποζημίωση θα επιμεριστεί μεταξύ TIM και DAZN, με βάση κριτήρια που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η TIM ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την αγωγή της Sky στις 25 Μαρτίου και εκτιμά ότι οι βασικές ακροάσεις της υπόθεσης θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού είχε επιβάλει το 2023 πρόστιμα 800.000 ευρώ στην TIM και 7,2 εκατ. ευρώ στη DAZN, κρίνοντας ότι τροποποιήσεις στη συμφωνία του 2021 έδιναν προνομιακή θέση στην TIM και περιόριζαν τη δυνατότητα της DAZN να συνεργαστεί με ανταγωνιστικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Η απόφαση επικυρώθηκε αργότερα από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ιταλίας, ενώ οι προσφυγές οδήγησαν στη μείωση του προστίμου της DAZN στα 3,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.