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Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων
Ειδήσεις
08:00 - 07 Μάι 2026

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη (7/5), οι εταιρείες έσπευσαν με πρωτοφανή ταχύτητα να αντλήσουν κεφάλαια από την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η ένταση με το Ιράν μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε πιο επιθετική στάση στα επιτόκια.  

Στο νέο κύμα εκδόσεων περιλαμβάνεται η πρώτη εμφάνιση της Airbus στην αγορά ομολόγων μετά από σχεδόν έξι χρόνια, η πρώτη έκδοση υβριδικού χρέους της Carlsberg Breweries, αλλά και μια τριμερής έκδοση της φαρμακευτικής Novartis. Στη διαδικασία συμμετείχαν τόσο εταιρείες επενδυτικής βαθμίδας όσο και εκδότες υψηλότερου ρίσκου, με 17 συνολικά εταιρείες να διαθέτουν 24 διαφορετικές σειρές ομολόγων — επίπεδα που, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό.

«Τα spreads των εταιρικών ομολόγων παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δεδομένου του περιβάλλοντος επιτοκίων», δήλωσε ο James Cunniffe της HSBC. «Οι επενδυτές είναι καλά τοποθετημένοι για να απορροφήσουν την αναμενόμενη προσφορά, με τον Μάιο να είναι ένας από τους πιο δραστήριους μήνες του έτους».

Η έντονη κινητικότητα στην αγορά, σε έναν μήνα που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αυξημένη δραστηριότητα, καταγράφηκε την ίδια στιγμή που τα παγκόσμια ομόλογα ενισχύονταν και οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου υποχωρούσαν, λόγω της αισιοδοξίας ότι οι United States και το Iran ενδέχεται να πλησιάζουν σε συμφωνία. Ο δείκτης iTraxx Europe για τα ασφάλιστρα κινδύνου εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας κινήθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Απριλίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τίτλους υψηλού κινδύνου υποχώρησε κοντά σε χαμηλό δύο μηνών.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, πολλές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα ώστε να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους και να εξασφαλίσουν νέα χρηματοδότηση για την κάλυψη λήξεων παλαιότερου χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, εάν προστεθούν και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μαζί με τους κρατικούς εκδότες, συνολικά 34 δανειολήπτες προχώρησαν σε εκδόσεις 43 νέων σειρών ομολόγων — επίσης αριθμός ρεκόρ — με το συνολικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων να διαμορφώνεται περίπου στα 31 δισ. ευρώ.

Το στενό χρονικό «παράθυρο» και ο φόβος νέων αυξήσεων στα επιτόκια

Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση έδωσε ώθηση ακόμη και σε εταιρείες με αυξημένο πιστωτικό ρίσκο, όπως οι Ineos, DomusVi και Telekom Srbija, να αξιοποιήσουν το θετικό momentum της αγοράς και να προχωρήσουν σε νέες εκδόσεις.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη σημερινή δυναμική πριν ενδεχόμενη παράταση της γεωπολιτικής κρίσης επηρεάσει αρνητικά τις αγορές. Μια περαιτέρω άνοδος των τιμών ενέργειας και αγαθών θα μπορούσε να επιβαρύνει τους καταναλωτές και να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες σε νέες αυξήσεις επιτοκίων ακόμη και από τον επόμενο μήνα.

Ταυτόχρονα, οι εκδότες προσπαθούν να κινηθούν μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό «παράθυρο» συναλλαγών, καθώς οι αργίες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν σημαντικά τις διαθέσιμες ημέρες δραστηριότητας στις αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα, η Γαλλία δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή, ενώ και η γιορτή της Αναλήψεως στις 14 Μαΐου αναμένεται να διακόψει τις συναλλαγές σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

«Όλοι προσπαθούν απλώς να κλείσουν συμφωνίες στα διαστήματα όπου δεν υπάρχουν αργίες», δήλωσε σχετικά ο Marco Baldini της Barclays.

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