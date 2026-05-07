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Σαρκοζί: Απαλλάχθηκε και από το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» επιτήρησης
Ειδήσεις
11:09 - 07 Μάι 2026

Σαρκοζί: Απαλλάχθηκε και από το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» επιτήρησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί δε θα εκτίσει ποινή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στον αστράγαλο ως τιμωρία για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για την επανεκλογή του το 2012, δήλωσε την Τετάρτη (6/5) πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί, -που σήμερα είναι 71 ετών-, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, έπειτα από μία μόλις θητεία από το 2007 έως το 2012. Από την πλευρά του, έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες σε όλες τις υποθέσεις.

Πέρυσι, έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της σύγχρονης Γαλλίας που οδηγήθηκε στη φυλακή, εκτίοντας 20 ημέρες κράτησης σε υπόθεση που σχετίζεται με φερόμενη χρηματοδότηση από το καθεστώς της Λιβύης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Έχει επίσης καταδικαστεί τελεσίδικα σε άλλες δύο υποθέσεις.

Σύμφωνα με το AFP, σε μία από αυτές, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας επικύρωσε πέρυσι ποινή έξι μηνών στην αποκαλούμενη υπόθεση «Bygmalion», κρίνοντας ότι είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο δαπανών για την αποτυχημένη εκστρατεία επανεκλογής του το 2012, σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσίων σχέσεων Bygmalion, και στη συνέχεια προσπάθησε να συγκαλύψει την υπόθεση.

Τότε δεν ήταν σαφές αν θα υποχρεωνόταν να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ωστόσο, δικαστήριο αποφάσισε την Τρίτη ότι ο Σαρκοζί δεν θα χρειαστεί να φορέσει τον ηλεκτρονικό πομπό λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το 2024 είχε επίσης εξαντλήσει και το τελευταίο ένδικο μέσο στην αποκαλούμενη υπόθεση «Bismuth», η οποία αφορούσε προσπάθεια εξασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης από δικαστή πριν από μία δεκαετία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση από το καθεστώς Καντάφι, υπέκλεψε τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιούσε μυστικά ο Σαρκοζί με το ψευδώνυμο «Paul Bismuth» για να επικοινωνεί με τον δικηγόρο του.

Εξέτισε ποινή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο αφαιρέθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους έπειτα από αρκετούς μήνες - επίσης λόγω της ηλικίας του.

Τον Μάρτιο, δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημά του να συγχωνευθούν οι δύο ποινές, ώστε να αποφύγει επιπλέον χρόνο με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 11:49
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