Σαρκοζί: Νέα δίκη για παράνομη χρηματοδότηση από το καθεστώς Καντάφι

Ο Νικολά Σαρκοζί πρόκειται να εμφανιστεί στο Εφετείο του Παρισιού για νέα δίκη σχετικά με κατηγορίες για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας από το καθεστώς του αείμνηστου Λίβυου δικτάτορα, Μουαμάρ Καντάφι.

Όπως μεταδίδει το Guardian, ο πρώην δεξιός πρόεδρος της Γαλλίας, που ήταν στην εξουσία από το 2007 έως το 2012, αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ποινική συνωμοσία σχετικά με το υποτιθέμενο σχέδιο απόκτησης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Έγινε ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους σε χώρα της ΕΕ που εξέτισε ποινή φυλάκισης και ο πρώτος Γάλλος μεταπολεμικός ηγέτης που βρέθηκε στη φυλακή.

Μετά από 20 ημέρες σε φυλακή του Παρισιού, τις οποίες περιέγραψε ως «εξοντωτικές» και «εφιάλτη», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο εν αναμονή της έφεσής του και δημοσίευσε ένα βιβλίο για τον χρόνο που πέρασε μέσα στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας, σε ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Κατά τη δίκη πέρυσι, η εισαγγελία κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι είχε συνάψει συμφωνία, ως υπουργός Εσωτερικών το 2005, με τον Καντάφι για την απόκτηση χρηματοδότησης για την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του το 2007, με αντάλλαγμα την υποστήριξη της -διεθνώς απομονωμένης τότε- Λιβύης.

Πέρυσι, ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία ποινικής συνωμοσίας σχετικά με το σχέδιο απόκτησης χρηματοδότησης από τη Λιβύη. Αθωώθηκε για τρεις άλλες κατηγορίες: διαφθορά, κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Επισημαίνεται ότι ο Σαρκοζί θα δικαστεί ξανά για και τις τέσσερις κατηγορίες στη νέα δίκη στο Εφετείο που ξεκινά τη Δευτέρα (16/3), μετά την έφεσή του κατά της καταδίκης και την έφεση της εισαγγελίας κατά των αθωώσεων. Αν καταδικαστεί, ο 71χρονος Σαρκοζί αντιμετωπίζει έως και 10 χρόνια φυλάκισης.

Στην πρώτη δίκη πέρυσι, το δικαστήριο άκουσε ότι, σε αντάλλαγμα για τα χρήματα για την εκστρατεία του Σαρκοζί, το λιβυκό καθεστώς ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις, και υπήρχε κατανόηση ότι ο Σαρκοζί θα αναβάθμιζε τη διεθνή εικόνα του Καντάφι.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν μέλη του περιβάλλοντος του Σαρκοζί ότι συναντήθηκαν με μέλη του καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη το 2005. Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας το 2007, ο Σαρκοζί προσκάλεσε τον Λίβυο ηγέτη για επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι.

Το 2011, ο Σαρκοζί έθεσε τη Γαλλία στο προσκήνιο των αεροπορικών επιδρομών υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ κατά των δυνάμεων του Καντάφι, οι οποίες βοήθησαν τους αντάρτες να ανατρέψουν το καθεστώς του. Ο Καντάφι συνελήφθη και σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011. Συνολικά, 10 άτομα αντιμετωπίζουν νέα δίκη στο Εφετείο στην υπόθεση αυτή.