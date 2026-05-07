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Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη στο άνοιγμα εν αναμονή των γεοπολιτικών εξελίξεων
Χρηματιστήρια
10:54 - 07 Μάι 2026

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη στο άνοιγμα εν αναμονή των γεοπολιτικών εξελίξεων

Reporter.gr Newsroom
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Ήπια ανοδική εικόνα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών της Πέμπτης 7/5, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των εξελίξεων γύρω από την πρόταση των ΗΠΑ προς το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται με μικρά κέρδη της τάξης του 0,11% στις 623,62 μονάδες, αποτυπώνοντας τη συγκρατημένη διάθεση στις αγορές.Στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι κυριότεροι δείκτες κυμαίνονται ως εξής:

Γερμανικός DAX: +0,08% στις 24.970,00 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -0,50% στις 10.384,90 μονάδες

Γαλλικός CAC: +2,94% στις 8.336,15 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,12% στις 18.128,70 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -0,02% στις 49.680,70 μονάδες

Το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι αγορές αναμένουν την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης από το Ιράν, η Ουάσινγκτον θα επανέλθει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση απ’ ό,τι πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων.

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