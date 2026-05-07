Μπαρό (Γάλλος ΥΠΕΞ): Καμία άρση κυρώσεων όσο παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο χαλάρωσης των διεθνών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν όσο τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες την άρση κυρώσεων, ως αντάλλαγμα για πιθανές κινήσεις περιορισμού και ελέγχου του πυρηνικού της προγράμματος.

Ωστόσο, ο Μπαρό ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι δεν τίθεται καν θέμα άρσης ακόμη και της πιο περιορισμένης κύρωσης όσο παραμένει αποκλεισμένη η θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τα Στενά «παγκόσμιο κοινό αγαθό», υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνουν, να επιβάλλονται τέλη διέλευσης ή να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής πίεσης και εκβιασμού.

Ο Γάλλος υπουργός επανέλαβε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή και διαρκής πολιτική λύση στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, εφόσον το ιρανικό καθεστώς δεν προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις και σε μια βαθιά αλλαγή στάσης, που θα επιτρέψει στο Ιράν να συνυπάρξει ειρηνικά με τις χώρες της περιοχής.