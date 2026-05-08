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Γερμανία: «Nein» στο αφορολόγητο μπόνους 1.000€ - Σταματά το μέτρο στη Bundesrat
Ειδήσεις
13:50 - 08 Μάι 2026

Γερμανία: «Nein» στο αφορολόγητο μπόνους 1.000€ - Σταματά το μέτρο στη Bundesrat

Reporter.gr Newsroom
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Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) απέρριψε την έγκριση του μέτρου για την καταβολή αφορολόγητου μπόνους 1.000 ευρώ, το οποίο είχε προωθήσει η κυβέρνηση ως μέτρο οικονομικής ανακούφισης για τους εργαζομένους εν μέσω της ενεργειακής και γεωπολιτικής πίεσης που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της άνω βουλής του γερμανικού κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιακών κρατιδίων εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο επιβαρύνει δυσανάλογα τα κρατίδια και τους δήμους, χωρίς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προβλέπει αντίστοιχη δημοσιονομική αποζημίωση. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών του Αμβούργου, Αντρέας Ντρέσελ, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ, με τα δύο τρίτα αυτού του βάρους να μετακυλίεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το μπόνους είχε ήδη εγκριθεί από την Bundestag και προβλέπεται να χορηγείται από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη για τους εργαζομένους, ενώ για τις επιχειρήσεις θα λογίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη. Ωστόσο, η καταβολή του δεν είναι υποχρεωτική, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για την πραγματική του εφαρμογή, καθώς δεν είναι σαφές πόσες εταιρείες θα επιλέξουν να το υιοθετήσουν, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής πίεσης.

Παράλληλα, επιχειρηματικοί φορείς στη Γερμανία έχουν ασκήσει κριτική στην κυβερνητική επιλογή, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για την υλοποίηση της ενίσχυσης μεταφέρεται ουσιαστικά στους εργοδότες, αντί να αποτελεί άμεσο κρατικό μέτρο στήριξης των πολιτών.

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