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Ρωσία για πυρκαγιά στο Τσέρνομπιλ: Δεν έχουν καταγραφεί επικίνδυνες αυξήσεις ραδιενέργειας
Ειδήσεις
17:14 - 08 Μάι 2026

Ρωσία για πυρκαγιά στο Τσέρνομπιλ: Δεν έχουν καταγραφεί επικίνδυνες αυξήσεις ραδιενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (8/5) ότι παρακολουθεί στενά και σε συνεχή βάση τα επίπεδα ραδιενέργειας μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στη ζώνη αποκλεισμού γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί επικίνδυνες αυξήσεις της ραδιενέργειας.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωσή της, η ρωσική εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε ότι η κατάσταση στη Ρωσική Ομοσπονδία παραμένει σταθερή και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας κινούνται εντός φυσιολογικών ορίων.

Υπενθυμίζεται ότι η καταστροφή στο Τσέρνομπιλ το 1986 θεωρείται το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Μετά την έκρηξη είχαν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών στοιχείων, όπως ιώδιο-131, καίσιο-134 και καίσιο-137, προκαλώντας εκτεταμένη μόλυνση σε περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας αλλά και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Τσέρνομπιλ.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς πυροσβέστες, το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν τόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, όσο και οι διάσπαρτες νάρκες που παραμένουν στο έδαφος εξαιτίας του πολέμου.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές είχαν γνωστοποιήσει ότι μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην απαγορευμένη ζώνη του Τσέρνομπιλ μετά από πτώση drone, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει διαπιστωθεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας.

Η διοίκηση της ζώνης αποκλεισμού ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε την προηγούμενη ημέρα ύστερα από την πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην προστατευόμενη περιοχή του Τσέρνομπιλ.

Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται σε έκταση περίπου 11.000 στρεμμάτων, ενώ οι ισχυρές ριπές ανέμου συνεχίζουν να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό της.

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