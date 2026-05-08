«Ψαλίδι» 3,7% στην αξία του πιστωτικού ταμείου της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε μείωση της αξίας του ιδιωτικού της πιστωτικού fund για το πρώτο τρίμηνο, καθώς καταγράφηκε αύξηση στις μη πραγματοποιημένες ζημίες και στις απομειώσεις του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του fund την Παρασκευή.

Οι επενδυτές εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά τα χαρτοφυλάκια των ιδιωτικών πιστωτικών funds, γνωστών ως εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων, καθώς οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επηρεάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα ορισμένων εταιρειών του κλάδου του λογισμικού.

Η Goldman Sachs BDC ανακοίνωσε ότι η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 12,17 δολάρια στο τέλος Μαρτίου, επίπεδο περίπου 3,7% χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που κατατέθηκε αργά την Πέμπτη.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Goldman Sachs, «αν και έχουν καταγραφεί κάποιες ήπιες μη πραγματοποιημένες μεταβολές, η επενδυτική ομάδα θεωρεί ότι αυτές αντικατοπτρίζουν κυρίως τη διεύρυνση των spreads στην αγορά και όχι επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας». Παράλληλα, σημείωσε ότι «η θεμελιώδης υγεία του κλάδου της ιδιωτικής πίστης παραμένει ισχυρή και η διαδικασία επιλογής πιστώσεων είναι αποτελεσματική».

Το fund κατέγραψε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 4,7% του χαρτοφυλακίου σε αποσβεσμένο κόστος, από 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα δάνεια «παλαιού τύπου», δηλαδή όσα είχαν συναφθεί πριν από τον Μάρτιο του 2022 όταν ανέλαβε η σημερινή ομάδα διαχείρισης, αυτά αντιστοιχούν στη μεγάλη πλειονότητα των μη εξυπηρετούμενων.

Περίπου το 60% των απομειώσεων αποδίδεται σε ειδικά γεγονότα που αφορούν τους δανειολήπτες, κυρίως σε δύο παλαιά δάνεια προς τις εταιρείες 1GI LLC και 3SI Security Systems, σύμφωνα με τη διοίκηση κατά την τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων.

Η Goldman Sachs BDC προχώρησε σε νέες δεσμεύσεις περίπου 46,5 εκατ. δολαρίων προς 17 εταιρείες, μεταξύ των οποίων έξι νέοι δανειολήπτες, ενώ οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν στα 82,8 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, με πάνω από το ήμισυ να αφορά δάνεια πριν το 2022. Επιπλέον, έχουν ήδη καταγραφεί αποπληρωμές 100 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο.

Το fund ανακοίνωσε μέρισμα 32 σεντς ανά μετοχή και γνωστοποίησε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 75 εκατ. δολαρίων.