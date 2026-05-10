ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απέστειλε την απάντησή της στις ΗΠΑ - Εν αναμονή της αντίδρασης Τραμπ
Ειδήσεις
18:12 - 10 Μάι 2026

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απέστειλε την απάντησή της στις ΗΠΑ - Εν αναμονή της αντίδρασης Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχονται οι διπλωματικές διεργασίες γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης η Τεχεράνη παρέδωσε επισήμως την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αξιοποιώντας το Πακιστάν ως ενδιάμεσο διαμεσολαβητικό δίαυλο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το ιρανικό μήνυμα διαβιβάστηκε προς την Ουάσιγκτον μέσω πακιστανικών καναλιών επικοινωνίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέναρξης των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλαίσιο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει ότι, σε αυτή τη φάση, οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν πρωτίστως στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στη διαμόρφωση συνθηκών κατάπαυσης του πυρός.

Η ιρανική πλευρά είχε προαναγγείλει τις τελευταίες ημέρες ότι θα απαντούσε επισήμως στις αμερικανικές προτάσεις μόνο μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαβουλεύσεων και της αξιολόγησης των πολιτικών και στρατιωτικών δεδομένων από την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε διευκρινίσει ότι η τελική θέση της Τεχεράνης θα καθοριζόταν έπειτα από σειρά εσωτερικών συναντήσεων και πολιτικών αποφάσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία εξετάζει προσεκτικά τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις γεωπολιτικές παραμέτρους της κρίσης.

Το Πακιστάν διαδραματίζει το τελευταίο διάστημα κομβικό ρόλο στις παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμαμπάντ είχε αναλάβει πρωτοβουλία διαμεσολάβησης ήδη από τις 8 Απριλίου, επιδιώκοντας την επίτευξη εκεχειρίας έπειτα από περίπου 40 ημέρες κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων.

Παρά τις επαφές που ακολούθησαν στο Πακιστάν, δεν καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά εύθραυστη, με έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και υψηλό στρατιωτικό κίνδυνο.

Η αποστολή της ιρανικής απάντησης θεωρείται πάντως από διπλωματικές πηγές ως ένδειξη ότι παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα πιέζει για αποκλιμάκωση και αποφυγή περαιτέρω επέκτασης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Λευκός Οίκος: Καμία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση Τραμπ. Το Al Jazeera επισημαίνει ότι, παρότι θεωρείται ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τη στάση της Ουάσιγκτον, τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί παρασκηνιακές επαφές και έμμεσες συνομιλίες. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχαν ξεχωριστές επικοινωνίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών να μετατραπεί η εκεχειρία που διατηρείται εδώ και περίπου έναν μήνα σε μια πιο μόνιμη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/05/2026 - 20:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας
Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»
Ειδήσεις

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ