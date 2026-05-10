Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απέστειλε την απάντησή της στις ΗΠΑ - Εν αναμονή της αντίδρασης Τραμπ

Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχονται οι διπλωματικές διεργασίες γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης η Τεχεράνη παρέδωσε επισήμως την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αξιοποιώντας το Πακιστάν ως ενδιάμεσο διαμεσολαβητικό δίαυλο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι το ιρανικό μήνυμα διαβιβάστηκε προς την Ουάσιγκτον μέσω πακιστανικών καναλιών επικοινωνίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέναρξης των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλαίσιο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει ότι, σε αυτή τη φάση, οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν πρωτίστως στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στη διαμόρφωση συνθηκών κατάπαυσης του πυρός.

Η ιρανική πλευρά είχε προαναγγείλει τις τελευταίες ημέρες ότι θα απαντούσε επισήμως στις αμερικανικές προτάσεις μόνο μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαβουλεύσεων και της αξιολόγησης των πολιτικών και στρατιωτικών δεδομένων από την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε διευκρινίσει ότι η τελική θέση της Τεχεράνης θα καθοριζόταν έπειτα από σειρά εσωτερικών συναντήσεων και πολιτικών αποφάσεων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία εξετάζει προσεκτικά τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις γεωπολιτικές παραμέτρους της κρίσης.

Το Πακιστάν διαδραματίζει το τελευταίο διάστημα κομβικό ρόλο στις παρασκηνιακές επαφές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμαμπάντ είχε αναλάβει πρωτοβουλία διαμεσολάβησης ήδη από τις 8 Απριλίου, επιδιώκοντας την επίτευξη εκεχειρίας έπειτα από περίπου 40 ημέρες κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων.

Παρά τις επαφές που ακολούθησαν στο Πακιστάν, δεν καταγράφηκε ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά εύθραυστη, με έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και υψηλό στρατιωτικό κίνδυνο.

Η αποστολή της ιρανικής απάντησης θεωρείται πάντως από διπλωματικές πηγές ως ένδειξη ότι παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα πιέζει για αποκλιμάκωση και αποφυγή περαιτέρω επέκτασης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Λευκός Οίκος: Καμία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση Τραμπ. Το Al Jazeera επισημαίνει ότι, παρότι θεωρείται ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τη στάση της Ουάσιγκτον, τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί παρασκηνιακές επαφές και έμμεσες συνομιλίες. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχαν ξεχωριστές επικοινωνίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών να μετατραπεί η εκεχειρία που διατηρείται εδώ και περίπου έναν μήνα σε μια πιο μόνιμη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.