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Σε πολιτικό κλοιό ο Στάρμερ μετά τη συντριβή των Εργατικών – «Δύσκολη» η επόμενη εβδομάδα
Ειδήσεις
19:30 - 10 Μάι 2026

Σε πολιτικό κλοιό ο Στάρμερ μετά τη συντριβή των Εργατικών – «Δύσκολη» η επόμενη εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πολιτική κρίση της πρωθυπουργικής του θητείας βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ, μετά το βαρύ εκλογικό πλήγμα που υπέστησαν οι Εργατικοί στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στη Βρετανία.

Το κυβερνών κόμμα κατέγραψε σημαντικές απώλειες σε παραδοσιακά προπύργιά του, χάνοντας σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους, ενώ για πρώτη φορά από το 1999 έχασε και τον έλεγχο του Senedd, του αποκεντρωμένου κοινοβουλίου της Ουαλίας. Παράλληλα, οι Εργατικοί υπέστησαν ισχυρή πίεση και στη Σκωτία, με απώλειες στο Holyrood, την ώρα που το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και οι Πράσινοι ενίσχυσαν σημαντικά την επιρροή τους.

Το αποτέλεσμα έχει πυροδοτήσει έντονη εσωκομματική αναταραχή, με βουλευτές και στελέχη να αμφισβητούν πλέον ανοιχτά την πολιτική ικανότητα του Στάρμερ να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογική ανάκαμψη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε δημοσίως αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να «ωραιοποιήσει» την εικόνα της κάλπης, αλλά ούτε και να αποχωρήσει. Ωστόσο, στο παρασκήνιο αυξάνονται οι πιέσεις για αλλαγή ηγεσίας, με αρκετούς βουλευτές να εκτιμούν ότι η πολιτική φθορά του ίδιου είναι πλέον δύσκολα αναστρέψιμη.

Η νέα εβδομάδα στο Γουέστμινστερ θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον της ηγεσίας του. Η βουλευτής Κάθριν Γουέστ φέρεται έτοιμη να κινήσει διαδικασίες αμφισβήτησης ήδη από τη Δευτέρα, εφόσον δεν υπάρξει μέλος του υπουργικού συμβουλίου που θα ζητήσει επίσημα αλλαγή ηγεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη στήριξη από τουλάχιστον δέκα βουλευτές.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και πρώην επικεφαλής του Labour Together, Τζος Σάιμονς, κάλεσε δημόσια τον Στάρμερ να αποχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι «έχει χάσει τη χώρα» και πως απαιτείται πλέον μια οργανωμένη πολιτική μετάβαση.

Παρά τη δυσαρέσκεια, το εσωκομματικό τοπίο παραμένει θολό, καθώς δεν έχει ακόμη αναδειχθεί πρόσωπο που να συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή ως πιθανός διάδοχος.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ καταγράφεται ως ιδιαίτερα δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο δεν είναι μέλος του κοινοβουλίου, γεγονός που περιορίζει τις άμεσες κινήσεις του. Από την άλλη πλευρά, η Άντζελα Ρέινερ τηρεί στάση αναμονής ενόψει της ολοκλήρωσης έρευνας που αφορά φορολογική της υπόθεση, ενώ στο εσωτερικό των Εργατικών υπάρχουν φόβοι ότι μια πρόωρη εσωκομματική αναμέτρηση θα μπορούσε να ενισχύσει τον υπουργό Υγείας, Γουές Στρίτινγκ.

Επισήμως, το υπουργικό συμβούλιο συνεχίζει να στηρίζει τον πρωθυπουργό, με κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν ότι «δεν αλλάζεις πιλότο εν ώρα πτήσης». Ωστόσο, οι διαρροές και οι εσωτερικές συζητήσεις αποτυπώνουν ένα κλίμα βαθιάς αβεβαιότητας και πολιτικής νευρικότητας στο κυβερνών κόμμα.

Πολλοί βουλευτές θεωρούν πλέον πιθανή την αποχώρηση Στάρμερ, ακόμη κι αν αυτή δεν δρομολογηθεί άμεσα, εκτιμώντας ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί τόσο για την ηγεσία των Εργατικών όσο και για τη συνοχή του κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

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