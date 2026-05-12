Τραμπ–Σι: Διπλωματικό μπρα ντε φερ με φόντο τη νέα τάξη στην Ασία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ενισχύουν τις σχέσεις τους στην Ανατολική Ασία ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των προέδρων τους στο Πεκίνο αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως επισημαίνει το CNBC, εμπορικοί διαπραγματευτές των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (14/5) και την Παρασκευή.

Το ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα αντανακλά τη σημασία που έχει η περιοχή στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, με τη σύνοδο να παρακολουθείται στενά από ηγέτες σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:

Τρίτη: Ο Μπέσεντ στην Ιαπωνία

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έφτασε στην Ιαπωνία τη Δευτέρα, όπου θα συναντηθεί με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 75% των εισαγωγών πετρελαίου της.

Η επίσκεψη Μπέσεντ πραγματοποιείται σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων Πεκίνου–Τόκιο, μετά τις δηλώσεις της Τακαΐτσι τον Νοέμβριο ότι η Ιαπωνία θα στήριζε την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής στρατιωτικής απειλής, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το Πεκίνο. Παρά τις πιέσεις της Κίνας, η ίδια δεν έχει ανακαλέσει τη θέση της.

Κατά την επίσκεψή της στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, ο Τραμπ και η Τακαΐτσι «δεσμεύτηκαν υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στα Στενά της Ταϊβάν», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Ιαπωνία θα παρακολουθήσει προσεκτικά τη διατύπωση της κοινής ανακοίνωσης μετά τη συνάντηση Τραμπ–Σι, ειδικά αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι θα βρεθούν στην ατζέντα της συνόδου.

Τετάρτη: Εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας στη Νότια Κορέα

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ θα ηγηθεί αντιπροσωπείας στη Νότια Κορέα από την Τρίτη έως την Τετάρτη για εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε άλλες συναντήσεις, αλλά παρέπεμψε στη σύνοδο Τραμπ–Σι στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον περασμένο Οκτώβριο.

Παρότι δεν είναι σαφές αν ο Μπέσεντ μπέρδεψε τις διαφορές ώρας των ΗΠΑ, η ανακοίνωσή του ανέφερε μόνο ότι την Τετάρτη θα «σταματήσει στη Σεούλ για συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ».

Αυτό δείχνει το πόσο ασφυκτικό είναι το χρονοδιάγραμμα — και συνεπώς οι προσδοκίες για αποτελέσματα — ενόψει της συνόδου στο Πεκίνο. Η Κίνα επιβεβαίωσε επίσημα τη συνάντηση μόλις τη Δευτέρα.

«Κατά την άποψή μας, η σύνοδος θα αφορά περισσότερο την αποφυγή μιας περιττής κλιμάκωσης των εντάσεων και τη διαχείριση των κινδύνων, παρά τη δημιουργία δομικών μηχανισμών συνεργασίας και στενών σχέσεων», ανέφερε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nomura για την Κίνα, Τινγκ Λου.

«Το πιο επείγον ζήτημα στην ατζέντα είναι η κρίση Ιράν–Ορμούζ», πρόσθεσε.

Πέμπτη: Ο Τραμπ στην Κίνα

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το επόμενο πρωί θα συμμετάσχει σε τελετή υποδοχής και θα έχει διμερή συνάντηση με τον Σι, προτού επισκεφθούν μαζί τον ιστορικό Ναό του Ουρανού — ένα μνημείο του 15ου αιώνα στο κέντρο του Πεκίνου. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με επίσημο κρατικό δείπνο.

Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει περισσότερους από δώδεκα Αμερικανούς επιχειρηματίες να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα. Μεταξύ αυτών είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, και ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ. Ωστόσο, ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Εμπόριο και τεχνολογία στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την Economist Intelligence Unit (EIU), οι εισαγωγές αεροσκαφών Boeing, αμερικανικής σόγιας και βοδινού κρέατος από την Κίνα πιθανότατα θα αυξηθούν μετά τη σύνοδο Τραμπ–Σι, χωρίς όμως να επιστρέψουν στα ιστορικά υψηλά προηγούμενων ετών.

Οι αναλυτές της EIU εκτιμούν ότι το εύρος των κινεζικών αγορών θα εξαρτηθεί από τις αμερικανικές παραχωρήσεις στους περιορισμούς εξαγωγών τεχνολογίας, οι οποίες με τη σειρά τους περιορίζονται από τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

Παρασκευή: Αναχώρηση Τραμπ από το Πεκίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματισμένο τσάι και γεύμα εργασίας με τον Σι πριν αναχωρήσει από την Κίνα.

Όπως είχε συζητηθεί στην περσινή σύνοδο του Μπουσάν, ο Σι αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος, και το τέλος της συνάντησης στο Πεκίνο θα παρακολουθηθεί στενά για ενδείξεις σχετικά με πιθανή ημερομηνία του ταξιδιού.

Ο Κινέζος πρόεδρος είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ το 2023 για τη σύνοδο του APEC, αλλά δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη κρατική επίσκεψη από το 2015, επί προεδρίας Ομπάμα. Ο Τραμπ είχε επισκεφθεί την Κίνα το 2017 κατά την πρώτη του θητεία, ενώ ο διάδοχός του Τζο Μπάιντεν δεν ταξίδεψε ποτέ στη χώρα ως πρόεδρος.

Ο Σι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο για τη σύνοδο των G20 στη Φλόριντα. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη σύνοδο APEC στη Σενζέν τον Νοέμβριο, όπου οι δύο ηγέτες ίσως συναντηθούν ξανά.

Την επόμενη εβδομάδα: Πιθανή επίσκεψη Πούτιν

Στο ήδη έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προστίθενται οι αυξανόμενες προσδοκίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να επισκεφθεί το Πεκίνο ακόμη και από τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Η επίσκεψη Τραμπ και η πιθανή άφιξη Πούτιν συμπληρώνουν περίπου δώδεκα ηγέτες που έχουν ήδη περάσει από το Πεκίνο μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2026, καθώς η επιρροή της Κίνας ενισχύεται.

Πριν από τον Τραμπ, ο Σι είχε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Τατζικιστάν Εμομαλί Ραχμόν. Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέφθηκε επίσης το Πεκίνο για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Το Ιράν «σίγουρα θα συζητηθεί» στη σύνοδο Τραμπ–Σι, δήλωσε ο Κούι Σοουτζούν, καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ρενμίν της Κίνας.

Όπως επισήμανε, η Κίνα είναι μία από τις λίγες χώρες που διατηρούν σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και με τις χώρες του Κόλπου, και το Πεκίνο θα ήθελε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, ο Κούι τόνισε ότι η συνάντηση των δύο προέδρων αυτή την εβδομάδα αποτελεί απλώς την αρχή μιας σειράς περαιτέρω συνομιλιών.