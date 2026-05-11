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Τραμπ: Στην Κίνα με ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας &amp; στόχο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες
Ειδήσεις
20:34 - 11 Μάι 2026

Τραμπ: Στην Κίνα με ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας & στόχο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ και άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Κίνα σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο Λευκός Οίκος απηύθυνε πρόσκληση σε κορυφαία στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Τιμ Κουκ της Apple, προκειμένου να συνοδεύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News που επικαλείται αξιωματούχο της αμερικανικής προεδρίας.

Στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονται επίσης ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, καθώς και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platforms.

Περισσότερα από δώδεκα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων αναμένεται να συμμετάσχουν στην αποστολή, η οποία συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Στόχος της επίσκεψης, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, είναι η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με το Πεκίνο και η διερεύνηση πιθανών επιχειρηματικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να «ξεκλειδώσουν» νέες συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών.

Η κινεζική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι η επίσημη επίσκεψη του Τραμπ θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 15 Μαΐου.

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