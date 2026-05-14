ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προειδοποίηση Ντράγκι: Η Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί απέναντι στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Ειδήσεις
16:33 - 14 Μάι 2026

Προειδοποίηση Ντράγκι: Η Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί απέναντι στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Μάριο Ντράγκι στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Άαχεν της Γερμανίας, όπου παρέλαβε το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου, σημείωσε: «Για πρώτη φορά στη ζωή μας, είμαστε πραγματικά μόνοι μαζί», απευθύνοντας μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη για τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπογράμμισε σήμερα (Πέμπτη, 14/5) ότι η Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί και να προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα όπου οι ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο αντιφατικές και απρόβλεπτες» και «μπορεί να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλειά μας», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Όπως σημείωσε, οι πιέσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία εντείνονται λόγω της χαμηλής ανάπτυξης και του αυξανόμενου χάσματος παραγωγικότητας με τις ΗΠΑ, τάσεις που έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία και τη στροφή της Ουάσιγκτον σε πιο συγκρουσιακές θέσεις σε εμπόριο και ασφάλεια.

Αναφερόμενος στο σχέδιο που είχε παρουσιάσει το 2024 για την οικονομική ανασυγκρότηση της ΕΕ, τόνισε ότι το κόστος εφαρμογής των προτάσεων έχει πλέον αυξηθεί στα 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ.

«Κάθε στρατηγική εξάρτηση πρέπει τώρα να επανεξεταστεί», είπε στο ακροατήριο, στο οποίο συμμετείχαν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι «αν το άνοιγμα παραμείνει η μόνη μας απάντηση, τότε γίνεται η απουσία απόφασης».

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη, άμυνα και ενεργειακές υποδομές, τονίζοντας ότι αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Τέλος, άσκησε κριτική στους αργούς ρυθμούς λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι συχνά «αραιώνει και καθυστερεί» η εφαρμογή πολιτικών μέχρι αυτές να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους, επισημαίνοντας πως «η αδύναμη εφαρμογή διαβρώνει τη νομιμότητα και η αδύναμη νομιμότητα καθιστά την εφαρμογή ακόμη πιο δύσκολη. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε
Πολιτική

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»
Ειδήσεις

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία

Μήπως η Ευρώπη κινδυνεύει να παραγκωνιστεί από τη συνεργασία Τραμπ – Σι;
Ειδήσεις

Μήπως η Ευρώπη κινδυνεύει να παραγκωνιστεί από τη συνεργασία Τραμπ – Σι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ