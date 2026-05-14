Παραίτηση «βόμβα» στις ΗΠΑ: Αποχωρεί ο αρχηγός της Συνοριοφυλακής Μάικλ Μπανκς

Ο αρχηγός της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, Μάικλ Μπανκς, υπέβαλε την παραίτησή του, ανακοινώνοντας ότι αποχωρεί από τη θέση του επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Σε μήνυμά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Μπανκς ανέφερε ότι θεωρεί πως η αποστολή του έχει ολοκληρωθεί, σημειώνοντας πως η κατάσταση στα σύνορα έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «αισθάνομαι ότι έφερα το σύστημα στη σωστή κατεύθυνση, από ένα περιβάλλον χαοτικό και ανασφαλές σε ένα από τα πιο ελεγχόμενα σύνορα που έχει γνωρίσει η χώρα».

Ο Μάικλ Μπανκς είχε διοριστεί στη θέση του αρχηγού της Συνοριοφυλακής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Ιανουαρίου 2025 και είχε αναλάβει καθήκοντα λίγες ημέρες αργότερα, μετά την ορκωμοσία.

Στην επιστολή παραίτησής του, τόνισε επίσης ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτεία του Τέξας, όπου θα αφιερωθεί στην οικογένειά του και στο ράντσο του, αναφέροντας: «Ήρθε η ώρα να γυρίσω σπίτι».

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί μια αλλαγή ηγεσίας σε μια κρίσιμη υπηρεσία, με τις διαδικασίες για τον ορισμό του διαδόχου του να αναμένονται το προσεχές διάστημα.