Γερμανία: Βουτιά στην ταξιδιωτική αγορά λόγω της κρίσης με το Ιράν

Το επιχειρηματικό κλίμα για τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους tour operators στη Γερμανία επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο.

Ο δείκτης του γερμανικού ifo υποχώρησε στις -43,5 μονάδες, από -41,8 μονάδες τον Μάρτιο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ως αισθητά χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον παρουσίασαν μικρή βελτίωση.

«Η σύγκρουση με το Ιράν είχε ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στον ταξιδιωτικό κλάδο τον Μάρτιο», δήλωσε ο ειδικός του ifo για τον κλάδο, Patrick Höppner. «Η άρση των ταξιδιωτικών προειδοποιήσεων για βασικές χώρες διέλευσης πτήσεων στη Μέση Ανατολή στα τέλη Απριλίου αποτελεί ένα θετικό μήνυμα».

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις ταξιδιών και τουρισμού που συμμετείχαν στην έρευνα χαρακτήρισαν τη ζήτηση αδύναμη. «Αν οι ταξιδιώτες συνεχίσουν να περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν, αυτό μπορεί να επηρεάσει τις κρατήσεις, ιδιαίτερα για το τέλος της θερινής περιόδου του 2026 αλλά και για τη χειμερινή σεζόν 2026/2027», σημείωσε ο Höppner. «Παράλληλα, οι συζητήσεις για πιθανές ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών από αυτό το καλοκαίρι και μετά εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα στους ταξιδιώτες».

Το ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων που αναμένουν αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες αυξήθηκε εκ νέου τον Απρίλιο. Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Ως αποτέλεσμα, τα αεροπορικά ταξίδια αναψυχής ενδέχεται να γίνουν ακριβότερα κατά τη διάρκεια του έτους.

Ακριβότερες αναμένονται και οι οδικές μετακινήσεις εντός Ευρώπης κατά την περίοδο του Πεντηκοστού και των καλοκαιρινών διακοπών. Στις αρχές Μαΐου 2026, οι τιμές καυσίμων στα πρατήρια της Αυστρίας ήταν περίπου 20% υψηλότερες για τη βενζίνη Super E5 και 34% υψηλότερες για το diesel σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Στην Ιταλία οι αυξήσεις διαμορφώθηκαν περίπου στο 5% και 29% αντίστοιχα, στη Γαλλία στο 21% και 39%, ενώ στην Κροατία στο 18% και 32%.

Τα στοιχεία προέρχονται από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.