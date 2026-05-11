Κάλας: Ακατάλληλος ο Σρέντερ για να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε συνομιλίες με τη Ρωσία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα (11/5) ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ δεν είναι κατάλληλος να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε το Σαββατοκύριακο ότι ο Σρέντερ, ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τις ευρωπαϊκές χώρες στις διαπραγματεύσεις. Ο Σρέντερ είχε στο παρελθόν αναλάβει ρόλους σε ρωσικές κρατικές ενεργειακές εταιρείες.

«Πρώτον, αν δώσουμε στη Ρωσία το δικαίωμα να ορίζει διαπραγματευτή εκ μέρους μας, αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα σοφό», δήλωσε η Κάλας κατά την άφιξή της σε σύνοδο υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

«Και δεύτερον, νομίζω ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ υπήρξε υψηλόβαθμος λομπίστας ρωσικών κρατικών εταιρειών· είναι λοιπόν σαφές γιατί ο Πούτιν θέλει να είναι αυτός το πρόσωπο των συνομιλιών – ουσιαστικά θα καθόταν και στις δύο πλευρές του τραπεζιού», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει τον βασικό ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη έχει μείνει στο περιθώριο — αν και ορισμένοι ηγέτες έχουν ζητήσει πιο ενεργή ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Το Σαββατοκύριακο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουηλ δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκπροσωπούμενη από αξιωματούχους της λεγόμενης ομάδας E3, δηλαδή της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ερωτηθείσα υπό ποιες προϋποθέσεις η ΕΕ θα μπορούσε να αποδεχθεί απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν, η Κάλας απάντησε ότι η Μόσχα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις και ανέφερε ως πιθανό βήμα την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Μολδαβία, ώστε οι Ευρωπαίοι να εμπλακούν περισσότερο.

«Το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι ότι η Ρωσία επιτίθεται διαρκώς στους γείτονές της», πρόσθεσε η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας. «Και γι’ αυτό χρειαζόμαστε παραχωρήσεις και από τη ρωσική πλευρά. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόμουν στη Μολδαβία, όπου υπάρχουν, για παράδειγμα, ρωσικά στρατεύματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία από τις προϋποθέσεις για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή: να αποσύρουν τα στρατεύματά τους».