Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Οι Κουβανοί, που παλεύουν με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου έχουν ουσιαστικά τελειώσει, ελπίζουν ολοένα και περισσότερο ότι η εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε αλλαγές στο νησί.

Πολλοί βλέπουν μια ευκαιρία για μεγαλύτερη ελευθερία και οικονομικό μετασχηματισμό, ενώ άλλοι ορκίζονται να αντισταθούν σε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση. Πάντως, όλοι όσοι έχουν μείνει στο σκοτάδι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επέβαλε νωρίτερα φέτος η κυβέρνηση Τραμπ, θέλουν επειγόντως να ξαναέχουν φως και νερό.

«Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αποκλεισμός εναντίον της Κούβας, αλλά κάτι καλό πρέπει να βγει από όλο αυτό», είπε η Iraida Ávila, που ζει στα περίχωρα της Αβάνας με την κόρη της, η οποία πάσχει από κυστική ίνωση.

Καθώς οι ΗΠΑ δείχνουν αποφασισμένες να αυξήσουν την πίεση προς την κουβανική κυβέρνηση, κάποιοι βλέπουν μια ευκαιρία για θεμελιώδεις αλλαγές στη μαραζωμένη οικονομία του νησιού και στο καταπιεστικό πολιτικό του σύστημα, μεταδίδει η Wall Street Journal.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι του τούνελ και ότι η Κούβα σύντομα θα βρει την ελευθερία της. Αυτό είναι το τελευταίο πικρό ποτήρι που θα χρειαστεί να πιούμε», δήλωσε ο Manuel Cuesta Morúa, επί χρόνια πολιτικός ακτιβιστής. Είπε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση «ελπιδοφόρας αγωνίας», νιώθοντας ότι η τραγική κατάσταση της Κούβας δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμη.

Η Ávila και πολλοί άλλοι Κουβανοί επιβιώνουν από την κρίση με βοήθεια από το εξωτερικό — από φίλους και συγγενείς, εκκλησιαστικές ομάδες ή δωρεές. Αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές στα βασικά τρόφιμα και έλλειψη καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό σημαίνει επίσης έλλειψη τρεχούμενου νερού, το οποίο συχνά εξαρτάται από αντλίες που λειτουργούν με ρεύμα.

«Είμαστε ένα νησί ακυβέρνητο», είπε ο Yasser Sosa Tamayo, ο οποίος διευθύνει φιλανθρωπική οργάνωση στο Σαντιάγο ντε Κούβα, παρέχοντας τρόφιμα και φάρμακα που αγοράζονται με συνεισφορές από το εξωτερικό σε περισσότερα από 100 παιδιά και 400 ενήλικες.

Ο Sosa είπε ότι η δουλειά του είναι να βρίσκει τρόπους να θρέψει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της πόλης, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και επαγγελματιών που πλέον ζουν με πενιχρές συντάξεις. Συνήθιζε να λαμβάνει τρόφιμα από την κουβανική κοινότητα στις ΗΠΑ μέσω τοπικών μεταφορικών εταιρειών, αλλά αυτές οι παραδόσεις με φορτηγά σταμάτησαν λόγω των ελλείψεων καυσίμων.

Στο Καμαγουέι, στην κεντρική Κούβα, η Irina Fals, κομμώτρια, συμμετέχει μαζί με την Ávila σε μια ομάδα WhatsApp για μητέρες παιδιών με κυστική ίνωση, όπου ανταλλάσσουν συμβουλές και εμπειρίες.

Λόγω των συνεχών διακοπών ρεύματος και των ελλείψεων καυσίμων, οι κάτοικοι του Καμαγουέι έχουν ηλεκτρικό μόνο δύο ή τρεις ώρες την ημέρα, γεγονός που έχει φέρει τη Fals και τον γιο της σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει νεφελοποιητές για τη θεραπεία του όταν η συμφόρηση γίνεται σοβαρή.

«Το παιδί μου αφυδατώνεται από την εφίδρωση· τώρα με την έλευση της ζέστης είναι αδύνατο και έχει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια», είπε η Fals. «Χρειαζόμαστε αλλαγή. Για εμάς και τον γιο μας, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής».

Το καθεστώς

Το υφιστάμενο καθεστώς, εν τω μεταξύ, φαίνεται να απειλείται όλο και περισσότερο από την Ουάσιγκτον. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, πέταξε την Πέμπτη στην Αβάνα, όπου είπε σε Κουβανούς αξιωματούχους ότι έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να σταθεροποιήσουν την οικονομία του νησιού και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ασκήσουν ποινική δίωξη στον πρώην πρόεδρο, Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Η Κούβα μας καλεί», είπε ο πρόεδρος Τραμπ την Τρίτη. «Χρειάζονται βοήθεια, αλλά η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο έθνος».

Η στενότερη οικογένεια και οι φίλοι του Κάστρο έχουν πρόσφατα σταματήσει τις καθημερινές τους δραστηριότητες — η πρώτη φορά που έχουν κλειστεί μέσα από τότε που η Ουάσιγκτον ενέτεινε την εκστρατεία πίεσης, σύμφωνα με πρόσωπο κοντά στην οικογένεια.

Μια στρατιωτική επέμβαση θα προκαλούσε «λουτρό αίματος με ανυπολόγιστες συνέπειες», έγραψε στον λογαριασμό του στο X ο πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz-Canel.

Μερικοί Κουβανοί είπαν ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τη χώρα τους αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση. Ακόμη και με σφεντόνες, θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολλές αμερικανικές απώλειες, αστειεύτηκε ένας πρώην πράκτορας πληροφοριών. Ο ίδιος ορκίστηκε να υπερασπιστεί τον Castro και είπε ότι χιλιάδες άλλοι θα ενώνονταν μαζί του για να πολεμήσουν υπέρ του ηλικιωμένου Κουβανού ηγέτη.

Στο μεταξύ, στην Αβάνα, έφηβοι στρατιώτες στις ταράτσες στρατιωτικών κτιρίων σαρώνουν τον ουρανό με κιάλια αναζητώντας αμερικανικά drones.