Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας επανέλαβε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνταγματική αλλαγή αφορά την ενσωμάτωση της βουλγαρικής μειονότητας στο κείμενο του Συντάγματος, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας των Σκοπίων.

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως «ό,τι έχει συμφωνηθεί, έχει συμφωνηθεί» και υπογράμμισε ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων του 2022 αποτελεί αδιαπραγμάτευτο βήμα.

«Για να ανοίξει επίσημα η διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2022 και τίποτα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι «ο μόνος δρόμος» για την πρόοδο της διαδικασίας.

Παγωμένη η ενταξιακή πορεία

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες συνταγματικές αλλαγές που προβλέπει η πρόταση της ΕΕ από το καλοκαίρι του 2022.

Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ρητή αναφορά στη βουλγαρική μειονότητα στο Σύνταγμα, ως προϋπόθεση για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας είχε αποδεχθεί την πρόταση, ωστόσο η σημερινή κυβέρνηση του VMRO-DPMNE υπό τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι την έχει απορρίψει, με αποτέλεσμα η διαδικασία να έχει «παγώσει».

Η αρχή της αξιοκρατίας στην ένταξη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπενθύμισε επίσης ότι η διεύρυνση της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της αξιοκρατίας, σημειώνοντας ότι χώρες όπως το Μαυροβούνιο και η Αλβανία έχουν ήδη προχωρήσει σε πιο προχωρημένα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.

Περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια

Ο Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί από τη Δευτέρα περιοδεία στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο να επιβεβαιώσει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής παραμένει ενεργή, υπό την προϋπόθεση συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.

Η περιοδεία ξεκίνησε από το Σεράγεβο, όπου συναντήθηκε με την Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών.

Στη συνέχεια βρέθηκε στα Τίρανα, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Εκεί κάλεσε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε κλείσιμο διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, έκανε λόγο για στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το 2027, τον οποίο χαρακτήρισε «φιλόδοξο αλλά εφικτό».

Τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθεί την Πρίστινα, το Βελιγράδι και το Μαυροβούνιο, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιοδεία του.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στο Τίβατ, όπου θα πραγματοποιηθεί δείπνο ηγετών της περιοχής με αφορμή τα 20 χρόνια από την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου, ενώ στις 5 Ιουνίου θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων με θέμα την «Κοινή ευημερία και σταθερότητα».