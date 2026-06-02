ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»
Ειδήσεις
23:59 - 02 Ιουν 2026

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας επανέλαβε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνταγματική αλλαγή αφορά την ενσωμάτωση της βουλγαρικής μειονότητας στο κείμενο του Συντάγματος, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας των Σκοπίων.

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως «ό,τι έχει συμφωνηθεί, έχει συμφωνηθεί» και υπογράμμισε ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων του 2022 αποτελεί αδιαπραγμάτευτο βήμα.

«Για να ανοίξει επίσημα η διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν το 2022 και τίποτα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι «ο μόνος δρόμος» για την πρόοδο της διαδικασίας.

Παγωμένη η ενταξιακή πορεία

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες συνταγματικές αλλαγές που προβλέπει η πρόταση της ΕΕ από το καλοκαίρι του 2022.

Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ρητή αναφορά στη βουλγαρική μειονότητα στο Σύνταγμα, ως προϋπόθεση για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η προηγούμενη κυβέρνηση της χώρας είχε αποδεχθεί την πρόταση, ωστόσο η σημερινή κυβέρνηση του VMRO-DPMNE υπό τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι την έχει απορρίψει, με αποτέλεσμα η διαδικασία να έχει «παγώσει».

Η αρχή της αξιοκρατίας στην ένταξη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπενθύμισε επίσης ότι η διεύρυνση της ΕΕ βασίζεται στην αρχή της αξιοκρατίας, σημειώνοντας ότι χώρες όπως το Μαυροβούνιο και η Αλβανία έχουν ήδη προχωρήσει σε πιο προχωρημένα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.

Περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια

Ο Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί από τη Δευτέρα περιοδεία στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο να επιβεβαιώσει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής παραμένει ενεργή, υπό την προϋπόθεση συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.

Η περιοδεία ξεκίνησε από το Σεράγεβο, όπου συναντήθηκε με την Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών.

Στη συνέχεια βρέθηκε στα Τίρανα, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Εκεί κάλεσε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε κλείσιμο διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, έκανε λόγο για στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το 2027, τον οποίο χαρακτήρισε «φιλόδοξο αλλά εφικτό».

Τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθεί την Πρίστινα, το Βελιγράδι και το Μαυροβούνιο, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή περιοδεία του.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στο Τίβατ, όπου θα πραγματοποιηθεί δείπνο ηγετών της περιοχής με αφορμή τα 20 χρόνια από την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου, ενώ στις 5 Ιουνίου θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων με θέμα την «Κοινή ευημερία και σταθερότητα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα
Ειδήσεις

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι
Ειδήσεις

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία
Ειδήσεις

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:05

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Magazino
02/06/2026 - 23:00

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:45

Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:30

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Πολιτική
02/06/2026 - 22:11

Το μήνυμα ενότητας του Σακελλαρίδη: Θα ανασυγκροτηθούμε και θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται

Πολιτική
02/06/2026 - 22:05

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ