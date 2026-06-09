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Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:31 - 09 Ιουν 2026

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026- 2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της, www.dypa.gov.gr.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η Τετάρτη 10.06.2026. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί την 09.07.2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ και διατέθηκαν συνολικά 25.000 επιταγές.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο. Κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα οι πάροχοι ενεργοποιούν τις επιταγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (από 23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%. Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

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