Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Τάνκερ πετρελαίου, που έφυγε από τον Κόλπο τον Μάιο, κατευθύνεται στην Ευρώπη με φορτίο δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρίας Kpler που είδα σήμερα (Τετάρτη, 10/6) το φως της δημοσιότητας.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για το Advantage Victory, πετρελαιοφόρο με σημαία των νησιών Μάρσαλ, το οποίο διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να αναφέρει τον προορισμό του, τον οποίο αποκάλυψε μόλις προχθές, Δευτέρα (8/6), με το σήμα του AIS να λέει «NL RTM», τον τυποποιημένο κώδικα του Ρότερνταμ (Ολλανδία), ενός από τα κυριότερα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Το πλοίο προβλέπεται να φθάσει στο Ρότερνταμ στις 7 Ιουλίου.

Το τάνκερ αυτό, στο οποίο φορτώθηκε σε δύο χρόνους ιρακινό πετρέλαιο στη Βασόρα στις 24 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου, βρίσκεται αυτή την ώρα ανοικτά της Μαδαγασκάρης, σύμφωνα με το σήμα του αναμεταδότη του.

Το προηγούμενο πετρελαιοφόρο που μετέφερε φορτίο αργού με προορισμό την Ευρώπη έφυγε από τον Κόλπο την 1η Μαρτίου εν μέσω σύγχυσης, λόγω της έναρξης του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν από τη μία πλευρά, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από την άλλη. Επρόκειτο για το New Vision και ξεφόρτωσε το φορτίο του στη Χάβρη (Γαλλία) και στο Σάουθουολντ (Αγγλία) στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kpler, 103 πετρελαιοφόρα έφυγαν από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ από την 1η Μαρτίου, μεταφέροντας συνολικά 185 εκατομμύρια βαρέλια αργού.

Ειδικότερα:

92 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου εξήλθαν από τον Κόλπο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος,

42 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα Εμιράτα,

22 βαρέλια ιρακινού πετρελαίου,

20 εκατομμύρια σαουδαραβικού πετρελαίου,

7 εκατομμύρια βαρέλια κουβεϊτιανού πετρελαίου και

3 εκατομμύρια καταριανού πετρελαίου.

Από την έναρξη του πολέμου μέχρι τα μέσα Απριλίου, οπότε επιβλήθηκε αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών, το πετρέλαιο που εξήλθε από τον Κόλπο μέσω των Στενών ήταν κυρίως ιρανικό, σε ποσοστό 81%. Από τα μέσα Απριλίου, προέρχεται κατά κύριο λόγο από άλλες χώρες του Κόλπου (84%).

Η πλειονότητα των πετρελαιοφόρων αυτών ξεφόρτωσαν τα φορτία τους στην Ασία ή στον Κόλπο. Ο προορισμός ορισμένων πετρελαιοφόρων, κυρίως των ιρανικών, δεν είναι γνωστός.