Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Σειρά δηλώσεων για τη συμφωνία με το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η Σύνοδος της G7 από σήμερα έως και την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες με την Τεχεράνη «πολύ έξυπνη και λειτουργική για το μέλλον», σημειώνοντας ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ιρανικής πλευράς να την εφαρμόσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των ΗΠΑ.

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο των δηλώσεών του αποτέλεσε η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία, όπως ανέφερε, θα είναι πλήρως ανοιχτά και επιχειρησιακά μέχρι την Παρασκευή. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν προβλέπεται καμία πληρωμή τελών προς το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πριν από την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση ναρκών στην περιοχή, διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 50 ημέρες, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας ότι «το Ιράν δεν θα τα αποκτήσει ποτέ». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραπέμπονται για το προσεχές διάστημα, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα δημοσιοποιήσουν το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν έως το τέλος της εβδομάδας, επισημαίνοντας ότι «όλα πρέπει να είναι γνωστά σε όλους». Όπως ανέφερε, δεν θα παραστεί ο ίδιος στην τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Γενεύη της Ελβετίας, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Q: When will the text of the MOU be released?



TRUMP: I would say sometime after Friday. The strait is open now. But it opens completely. pic.twitter.com/2pw9CbYCOn — Aaron Rupar (@atrupar) June 15, 2026

Το ζήτημα του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ

Αναφορά έγινε και στην κατάσταση στον Λίβανο, με τον Τραμπ να επισημαίνει ότι απαιτείται άμεση εξεύρεση «λύσης διαρκείας» σε μια σύγκρουση που, όπως είπε, μοιάζει με «πόλεμο χωρίς τέλος». Ειδική μνεία έκανε στη Χεζμπολάχ και στους Φρουρούς της Επανάστασης, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης δεν θα είναι εύκολη, αλλά εκτίμησε ότι δεν θα είναι πιο δύσκολη από άλλες περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί.

Παρέμβαση Μακρόν και διεθνής συμμετοχή

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι προσωπικό της Γαλλίας που βρίσκεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», θα συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη τέσσερις χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως ένδειξη καλής θέλησης προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και ως προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η Σύνοδος της G7 πραγματοποιείται στο Εβιάν, με το επίκεντρο των συζητήσεων να παραμένει στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή ασφάλεια και τις προοπτικές σταθεροποίησης της περιοχής.

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