ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν
Ειδήσεις
20:32 - 15 Ιουν 2026

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σειρά δηλώσεων για τη συμφωνία με το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η Σύνοδος της G7 από σήμερα έως και την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες με την Τεχεράνη «πολύ έξυπνη και λειτουργική για το μέλλον», σημειώνοντας ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ιρανικής πλευράς να την εφαρμόσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των ΗΠΑ.

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο των δηλώσεών του αποτέλεσε η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία, όπως ανέφερε, θα είναι πλήρως ανοιχτά και επιχειρησιακά μέχρι την Παρασκευή. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν προβλέπεται καμία πληρωμή τελών προς το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πριν από την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκκαθάριση ναρκών στην περιοχή, διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και 50 ημέρες, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας ότι «το Ιράν δεν θα τα αποκτήσει ποτέ». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραπέμπονται για το προσεχές διάστημα, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα δημοσιοποιήσουν το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν έως το τέλος της εβδομάδας, επισημαίνοντας ότι «όλα πρέπει να είναι γνωστά σε όλους». Όπως ανέφερε, δεν θα παραστεί ο ίδιος στην τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Γενεύη της Ελβετίας, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Το ζήτημα του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ

Αναφορά έγινε και στην κατάσταση στον Λίβανο, με τον Τραμπ να επισημαίνει ότι απαιτείται άμεση εξεύρεση «λύσης διαρκείας» σε μια σύγκρουση που, όπως είπε, μοιάζει με «πόλεμο χωρίς τέλος». Ειδική μνεία έκανε στη Χεζμπολάχ και στους Φρουρούς της Επανάστασης, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης δεν θα είναι εύκολη, αλλά εκτίμησε ότι δεν θα είναι πιο δύσκολη από άλλες περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί.

Παρέμβαση Μακρόν και διεθνής συμμετοχή

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι προσωπικό της Γαλλίας που βρίσκεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», θα συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη τέσσερις χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως ένδειξη καλής θέλησης προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και ως προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η Σύνοδος της G7 πραγματοποιείται στο Εβιάν, με το επίκεντρο των συζητήσεων να παραμένει στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ενεργειακή ασφάλεια και τις προοπτικές σταθεροποίησης της περιοχής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9s2enw0849?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 20:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»
Ειδήσεις

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά
Ειδήσεις

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Στις εκλογές θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ